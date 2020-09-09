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09.09.2020 - 13:03 |

Falda Kedi Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kedi Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Fallar; bazı metotlar sayesinde içerisinde bulunulan dönem ya da gelecek ile alakalı tahminde bulunma işine verilen isimdir. Falların birden fazla çeşidi ve birden fazla sembolü vardır. Fallarda belirtilen her sembolün kendine göre yorumu vardır. Peki, falda kedi görmek ne demek? Kahve falında kedi şekli çıkmasının anlamı nedir? İşte detaylar.

Falda Kedi Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kedi Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Falda kedi görmek; kötü anlamlara sahiptir. Kedinin falda çıkması; nankörlük, iş çevirme ve ihanet olarak tabir edilmiştir. Usta fal yorumcularına göre falda kedinin çıkması, fal sahibinin ihanete uğraması olarak belirtilmiştir. Kedi gerçek yaşamda olduğu gibi fal yorumlarında nankör şeklinde yorumlanmıştır.

Falda Kedi Görmek

Falda kedi görmek; fal sahibinin yakın çevresine dikkat etmesine ilişkin yorumlanmıştır. Bu fal sembolünün hayırlı bir şekilde yorumlanmadığını belirtmek doğru olacaktır. Fal sahibine yakın olan birinin, ona karşı kötü düşüncelere sahip olduğu şeklinde yorumlanan bu figürün çıkması, fal sahibinin etrafındaki arkadaşlara dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. Bunun dışında fal yorumcuları bu figürü; uzun zamanlı bir arkadaşlığın herhangi bir ihanet sonrasında bitmesi olarak tanımlamıştır. Gerçek yaşamda nankör olarak belirtilen kedilerin, falda da aynı şekilde yorumlandığını söylemek mümkündür.

Kahve Falında Kedi Şekli Çıkması

Kahve falında kedi şekli çıkması; fal sahibinin yaşayacağı maddi kayıp şeklinde yorumlanır. Falcılara göre bu figür; fal sahibinin işlerinin yolunda beklediği gibi gitmemesine işaret eder. Bununla beraber fal sahibi, maddi kayıplar yaşayabilir.

Kahve falında kedinin çıkması, bazı fal yorumcularına göre geçici üzüntü anlamına gelir. Yorumculara göre bu figürün çıkması, alınacak olan haberlerden ötürü üzüntü yaşamasına işaret eder. Ancak yorumcular, bu durumun kısa sürmesini de belirtir. Daha sonradan alınacak olan haberler veya yaşanacak gelişmelerle beraber üzüntülerin yerini sevinç alacaktır.

Kahve Falında Yavru Kedi Çıkması

Kahve falında yavru kedinin çıkması; fal sahibinin iş yaşamındaki aksiliklerin çıkmasına işaret eder. Fal sahibinin çalıştığı ortamda, başarılarını kıskanan birinin olmasına işaret eden bu figür, hayırlı yorumlanmaz. Bu kıskançlık iyi şeylere yol açmayacaktır. Yakın zamanda fal sahibinin ağzından laf almaya çalışılması olasıdır. Bundan ötürü de fal sahibinin uyanık olması onun hayrına olacaktır.

Kahve Falında Kedi Kafası Şekli Görmek

Bu figür; fal sahibinin yaşamındaki nankör insanlara işaret etmektedir. Bir problemin ya da derdin olması durumunda, fal sahibinin etrafında kimse kalmayacaktır. Kahve falında kedi kafası şeklinin çıkması; fal sahibinin etrafındaki insanların menfaat sahibi kişiler olmasına işaret eder. Fal sahibi, bu kişilere karşı çok dikkatli olmalıdır.

Kahve Falında Kedilerin Ayak İzini Görmek

Kahve falında kedilerin ayak izini görmek; rahat içerisinde yaşayıp rahatını bozmayan birine işaret eder. Bununla beraber fal sahibi oldukça zeki birisidir. Temizliğe, niteliğe ve rahata karşı oldukça düşkün birisi olarak yorumlanan fal sahibi, bunlardan ödün vermeyen biridir.

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