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10.09.2020 - 16:14 |

Falda Kertenkele Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kertenkele Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kertenkele çok hızlı hareket eden sürüngen hayvanlar içerisinde yer almaktadır. Şekil olarak ise birçok defa kahve falı ile beraber değişik fallar üzerinde görülmektedir. Peki, falda kertenkele görmek ne demek? Kahve falında kertenkele şekli çıkması ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Falda Kertenkele Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kertenkele Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Kertenkele küçük ve oldukça hızlı hayvanlar içerisinde yer alır. Bu hayvanlar şekil olarak boydan boya bazı zamanlar falda çıkabilmektedir. Böyle durumlarda birçok kişi bu falın ne anlama geldiğini öğrenmek adına fal uzmanlarının yorumlarını okumaktadır.

Falda Kertenkele Görmek

Falda kertenkele görmek genel olarak endişe anlamına gelmektedir. Özellikle fal sahibinin endişeli bir döneme geleceği ve zorlu bir zaman yaşayacağı üzerine delalet eder. Fal sahibinin üzerinde bir uğursuzluk vardır ve elini neye atıyor ise şanssız bir dönem geçirmektedir. Bu konuda fal uzmanları ise kişinin bu dönemi atabilmesi için planlarını ve eğer varsa bazı işlerini ertelemesini önermektedir.

Kahve Falında Kertenkele Şekli Çıkması

Kahve falında kertenkele çıkması israf anlamına gelmektedir. Özellikle fal sahibinin boş işlerle uğraştığı ve zamanını yok yere harcadığını anlatan bir faldır. Hem vakit ve emek kaybı yaşarken kişi aynı zamanda herhangi bir maddi kazanç elde etmez. Özellikle kişinin boşa kürek çekmeyi bırakarak artık faydalı işler yapması gerektiğini anlatan bir rüya olarak öne çıkıyor.

Kahve Falında Kertenkele Figürü Görmek

Kahve falında kertenkele figürü görmek durgunluk anlamına gelmektedir. Özellikle işyeri sahipleri için durgun bir dönem yaşanacağı ve maddi olarak kayıplar meydana geleceğini anlatır. Ancak bu konuda umutsuzluğa kapılmadan planlar yapılmalı ve doğru zaman beklenmelidir. Özellikle doğru zaman geldiğinde işler aniden hızlanacak ve adeta kertenkele gibi olacak. Bu sebepten dolayı sabırlı olunması gerektiğini anlatan rüyalar içerisinde yer almaktadır.

Kahve Falında Yavru Kertenkele Görmek

Kahve falında yavru kertenkele görmek tedbirli olmak üzerinden ifade edilir. Özellikle bazı projeler ve işler konusunda mutlaka dikkatli adımlar atılması gerektiğini anlatır. Eğer hızlı ve ani hareket eder ise hem maddi hem de manevi yönden ciddi zararlar yaşanacağı üzerine yorulur.

Kahve Falında Kertenkele Kuyruğu Görmek

Kahve falında kertenkele kuyruğu görmek bu dönem içerisinde sakin olunması gerektiğini anlatmaktadır. Özellikle hem sosyal hayatta hem de aile ve iş hayatında atılacak bazı adımların ertelenmesi gerektiğini gösterir. Çünkü bu dönem içerisinde yanlış kararlar vermek mümkün olabilir. Yapılacak hatalar ile hem maddi hem de manevi açıdan zarar görmemek adına, mutlaka sabırlı ve dikkatli olunmasını anlatır.

 

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