Falda Kılıç Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kılıç Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Kötü ve üzücü haberlerin alınabileceği anlamına gelen falda kılıç görmek, insanın eğitim, iş ya da sosyal hayatındaki kişilerin sizi üzeceği haberlerini alabileceğinize işaret etmektedir. Kahve falında kılıç tuttuğunu görmek ise şans kapınızın açılacağı anlamına geliyor.



Falda Kılıç Görmek



Kendi yaşıtlarınızda olan yakın çevrenizden sizi üzecek davranışlar ile karşılaşabilirsiniz. Falında kılıç gören kişi sıkça duyulan dost kazığı kelimesi ile yüz yüze kalabilir. Özellikle yakın arkadaşlarınız tarafından size karşı gösterilecek olan ilginin azalması ile karşı karşıya kalabilir ve bunun sonucunda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.



Kahve Falında Kılıç Şekli Çıkması



Kahve tabağı falında kılıç şekli gören bir kişinin kötü niyetli kişiler ile başının belaya gireceği anlamlarına gelmektedir. Fal sahibi uzun süreli ilişkisini evlilik ile taçlandırmak isteyebilir. Ancak bu isteğin yerine geleceği sırada araya bazı kötü niyetli kişilerin girmesi ve evlilik hayalini suya düşürecek olması muhtemeldir.



Falda Elinde Kılıç Tutmak



Uzun süredir görüşmediğiniz ya da küs olduğunuz birisi ile barışabilirsiniz. Aynı zamanda karşı taraftan da sizin ile barışmak adına iletişimler yapılabilir.



Falda Kılıç Tutan Erkek Görmek



Aileniz ile birlikte bağlarınızı güçlendirmek için harekete geçmeye başlayabilirsiniz. Özellikle varsa eşiniz yoksa aile büyükleriniz ile daha çok vakit geçirmeye başlayabilir ve bunun sonucunda da eski neşeli günlere erişebilirsiniz.



Falda Kılıç Tutan Kadın Görmek



Maddi sıkıntılar ile boğuşuyorsanız yakın zamanda ticarete atılabilir ve kendi kendinize biriktirdiğiniz paralar sayesinde yeni bir iş kurarak o işi büyütebilirsiniz. Tüm zorlukların altından kalmayı başaracak ve yakın çevrenizin desteğini arkanıza alacaksınız.



Falda Kılıç Kalkan Görmek



Eski zamanlarda iftiraya uğramış olabilirsiniz. Aradan uzun yıllar geçse bile karşı taraf hatasını anlayacak ve sizden af dilemek için de harekete geçecektir.