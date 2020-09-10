Falda Kirpi Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kirpi Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda kirpi görmek; falı baktıran kişiye tuzak kurulması olarak yorumlanmıştır. Fal sahibinin arkasından iş çevrilmektedir. Bu kişi, fal sahibinin etrafında bulunmaktadır. İkiyüzlü bir şekilde davranan bu kişi, fal sahibinin arkadaşı ya da akrabası olabilir. Bilhassa çalışan bireyler adına karşılaşılacak olan tuzaklara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.



Falda Kirpi Görmek



Falda kirpi görmek; istenmeyen vaziyetlerin gerçekleşmesi anlamına gelir. Rahatsız eden olayların gün yüzüne çıkması muhtemeldir. Uzman yorumculara göre falında kirpi çıkan bireyin istekleri gerçekleşmez. Olumlu haber bekleyen fal sahibine bu haber gelmeyecektir ya da bu haber olumsuz bir şekilde ulaşacaktır.



Kahve Falında Kirpi Şekli Çıkması



Kahve falında kirpi şeklinin çıkması; falı baktıran kişinin hayatında hiç beklenmeyen değişimlerin meydana gelmesi olarak yorumlanır. Bu değişimlerin; aile, okul ya da iş yaşamı ile alakalı olduğunu belirtmek önemlidir. Değişimlerin olumlu bir biçimde yorumlandığını belirtmek mümkün olsa da bazı yorumculara göre bu sembol olumsuz yorumlanır. Kirpi sembolünün yanında bir kişi belirmiş ise, yakın dönem içerisinde aile, iş veya okul yaşamında biri tarafından haksızlığa uğranması olasıdır. Bu yüzden dikkatli olunması tavsiye edilir.



Kahve Falında Dikenli Kirpinin Çıkması



Kahve falında dikenli kirpi sembolünün çıkması; falı baktıran kişinin hayatında mutlaka dikkat etmesi gereken kötü kalpli birinin olmasına işaret eder. Bu nedenle falı baktıran bireyin yaşamında yer alan kişiler ile alakalı dikkat etmesi çok önemlidir.



Kahve Falında Kirpi Yavrusu Görmek



Kahve falında kirpi yavrusu şeklinin çıkması; falı baktıran bireyin güvendiği ve sevdiği kişilerden gereken desteği alamayacağına işaret eder. Bunun dışında yeni iş arayan kahve falı sahipleri, iş bulamayacaktır. Sağlık konusu açısından da bazı problemlerle karşılaşacak olan fal sahibi, sık sık hekimlere başvurabilir.