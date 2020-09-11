Falda Kurbağa Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kurbağa Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda kurbağa görmek; olumsuz anlamlarla yorumlanır. Fal sahibinin başına gelebilecek kötü olaylar şeklinde yorumlanır. Uzman falcıların yorumuna göre bu figürün çıkması, fal sahibinin başına gelecek kötü olaylardan etkilenmesine ya da kötü haber almasına işarettir. Bilhassa fal sahibinin, başına gelebilecek hastalık durumları ortaya çıkabilir. Bunun dışında fal sahibi, bir yakınından kötü haber alabilir.



Falda Kurbağa Görmek



Falda kurbağa görmek; pek çok farklı anlamlara sahiptir. Bunlardan ilki, fal sahibinin yakınında kıskanç insanların bulunduğuna işarettir. Bu insanlar, fal sahibinin sahip olduğu her şeyi kıskanıyordur. Falda kurbağa sembolünün çıkmasının bir diğer anlamı; yakın dönemde ortay çıkacak olayların neticesinde fal sahibinin kendini kötü hissetmesine yorumlanır. Bu his, verilen bir karardan ötürü ya da fal sahibinin istemsiz olarak gerçekleştirdiği bir olaydan ötürü ortaya çıkabilir.



Kahve Falında Kurbağa Şekli Çıkması



Kahve falında kurbağa sembolünün çıkması; fal sahibinin bazı adımlar atması gerektiğine yorumlanır. Bu durum basit olmayacaktır. Kararların alınırken dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Doğru zamanın beklenmesi ve bu şekilde karar alınması gerekir. Bu sayede olaylardan minimum derecede zarar görecek ve yaşamın huzurlu dönemlerine devam edilecektir.



Falda Kurbağa Kafası Şekli Görmek



Falda kurbağa kafası görmek; fal yorumcuları tarafından güzel olmayan olaylar şeklinde yorumlanır. Fal sahibinin sevdiği birinin gözünün dışarıda olmasına yorumlanan bu sembol, başka kişilerle görüşülmesine işaret eder.



Falda Kurbağa Bacağı Görmek



Falda kurbağa bacağının görülmesi; fal sahibinin ilişkisinin uzak mesafeli yaşanmasına işaret eder. Fal sahibinin ilişkisi yoksa yeni ilişkilere yelken açması şeklinde yorumlanan bu sembol, uzak ilişkiye işarettir. Bu yüzden fal sahibi, sürekli bir özlem içerisinde olacaktır.