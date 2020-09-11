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11.09.2020 - 01:46 |

Falda Kuş Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kuş Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Büyük bir heyecan içinde özel olarak baktırılan fallar arasında en çok rastlanan şekillerin başında kuş gelmektedir. Kahve falındaki fincan veya tabaklarda görülen kuş şekli insanları merak etmeye yönlendiriyor. Falda kuş görmek, uçan kuş görmek, fincanda beyaz kuş görülmesi ve kuş tüyü görmek gibi kuş falı anlamlarını detaylıca öğrenebilirsiniz.

Falda Kuş Görmek Ne Demek? Kahve Falında Kuş Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Hayırlı mutlu haberler anlamına gelen falda kuş görmek aynı zamanda aile içinde müjdeli haberlerin kısa zamanda alınacağına işaret etmektedir. Falda uçan kuş görülmesi ise mutlu haberler götürülmesi anlamına geliyor.

Falda Kuş Görmek

Falında kuş gören bir kişinin aile içindeki kötü yaşanmışlıklar bir kenara bırakılacaktır. Eski günlerdeki gibi ailedeki diğer bireyler ile yeniden hoş sohbet ve muhabbetlere başlayabilirsiniz. Aynı zamanda özel bir davete katılacak ve bu davet sayesinde eski dostlarınız ile bir araya gelerek onlar ile de iletişimlerinizi daha da kuvvetli hale getireceksiniz.

Kahve Falında Kuş Şekli Çıkması

Kahve falında çıkan kuş şekli eğer kahve tabağında ise diğer rüya tabirlerinde evlilik ve bebek müjdesi şeklinde yorumlanmaktadır. Fal sahibi kısa zaman içerisinde ailesini de ilgilendirecek olan müjdeli haberleri alacak ve tüm aile bireyleri bu haberle mutluluktan uçacak. Kişi eğer evliyse bu haber bebek, evli değilse de kısa zamanda kısmet bulacak ve evlilik hayatına geçiş yapacak olarak yorumlanmaktadır.

Falda Uçan Kuş Görmek

Kahve falında uçan kuş görmek, uzakta yaşayan akrabaların ziyarete gelmesi veya sizin onlara ziyarete gitmeniz şeklinde yorumlanıyor. Fal sahibinin uzun yıllar görmediği uzakta yaşayan biri varsa kısa zamanda bir haber alacak ve onların kendilerini ziyarete geleceğini öğrenecektir. Veya tam tersi falı gören kişi uzaktaki sevdiklerini görmek için yola çıkacak ve onları uzun bir yolculuk sonrasında ziyaret edecektir.

Falda Beyaz Kuş Görmek

Falda beyaz kuş görmek, hastalık ve sıkıntılardan kısa sürede kurtulacağınız anlamına geliyor. Bunun yanı sıra kahve tabağında beyaz kuş şekli görülmesi, kendinize uygun ve temiz kalpli biriyle tanışacağınız anlamına geliyor.

Falda Kuş Gagası Görmek

Falda kuş gagası görmek, hiç sevmediğiniz biri ile yeniden karşılaşacağınız anlıma gelmektedir. Falı gören kişi eski zamanlarda yaptığı yanlışları, bu kişi sayesinde tekrar tekrar duyacak ve bu dedikodular onu rahatsız edecektir.

Falda Kuş Tüyü Görmek

Falda kuş tüyü görmek, hayırlı ve mutlu bir hayata erişileceği anlamına geliyor. Özellikle iş hayatınızda bahtınız açılacak ve istediğiniz bütçe ve iyi bir makama erişeceksiniz. Bu sayede özgüveniniz yerine gelecek ve yeni arkadaşlıklar kurmaya başlayacaksınız.

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