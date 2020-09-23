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23.09.2020 - 17:03 |

Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Tavus kuşu en renkli ve en güzel hayvanlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bazı dönemler bakılan fal içerisinde de tavus kuşu şekli çıkabilir. Peki, falda tavus kuşu görmek ne demek? Kahve falında tavus kuşu şekli çıkması ne anlama gelir? İşte bu fal hakkında bilinmesi gerekenler.

Falda Tavus Kuşu Görmek Ne Demek? Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Tavus kuşu falda görüldüğü zaman daha çok olumlu şekilde yorumlanır. Ancak fal uzmanlarına bağlı olarak değişik şekillerde de ele alınır ve yorumlanır. Siz de falınızda çıkan tavus kuşu ve şekline bağlı olarak yorumları okuyabilirsiniz. Böylece gelecek hakkında bilgi elde edebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

Falda Tavus Kuşu Görmek

Falda tavus kuşu görmek fal sahibine beklemediği bir yerden gelecek olan parayı anlatır. Özellikle yakın bir zamanda müjdeli haber geleceği ve bu haberin toplu para olacağı şeklinde delalet eder. Aynı zamanda mal ve mülk üzerine yorulan fallar içerisinde yer alır. Tabii tavus kuşunun fal içerisine nasıl ve ne şekilde görülmüş olduğuna göre değişik yorumlar ele alınabilmektedir.

Kahve Falında Tavus Kuşu Şekli Çıkması

Kahve falında tavus kuşu şekli çıkması tüm sıkıntıların yakın bir zamanda geride kalacağı üzerine yorulur. Aynı zamanda kahve falında tavus kuşu şekli müjdeli bir haber olarak da nitelendirilir. Bu haber ile beraber mal sahibinin eğer borcu varsa borçlarını kapatacağı üzerine delalet eder. Aynı zamanda eğer herhangi bir hastalık ile mücadele ediyor ise bu hastalıktan kurtulacağına işarettir.

Falda Tavus Kuşu Kafası Görmek

Falda tavus kuşu kafası görmek mutlu bir hayata rivayet eder. Özellikle maddi ve manevi sorun yaşamadan fal sahibinin ailesi ile beraber güzel bir hayat süreceği üzerine yorulur. Herhangi bir borç olmadan ve maddi sorun yaşamadan güzel bir hayat süreceğine dair işaret etmektedir.

Falda Bütün Olarak Tavus Kuşu Görmek

Falda bütün olarak tavus kuşu görmek olumlu şekilde ele alınan yorumlar içerisinde yer almaktadır. Özellik defa sahibinin yakın bir zamanda yüklü bir para elde edeceğine delalet eder. Aynı zamanda iş hayatında kariyer ile beraber iyi bir maaş üzerine de yorulur. Eğer aile içi bazı sorunlar var ise bunu çözecek olanın fal sahibi olduğunu anlatan bir rüyadır.

Falda Tavus Kuşunu Küçük Boyutlu Görmek

Falda tavus kuşunu küçük boyutlu görmek aynı şekilde küçük ama iyi haberler alınacağı üzerine yorulur. Bu maddi olarak para ya da mal ve mülk şeklinde olabilir.

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