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10.09.2020 - 15:58 |

Falda Timsah Görmek Ne Demek? Kahve Falında Timsah Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Falda çıkan ve dikkatli olunması gereken şekiller arasında timsah yer almaktadır. Pek çok kişi falında timsah çıktığı zaman anlamını öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, falda timsah görmek ne demek? Kahve falında timsah şekli çıkması ne anlama gelir? İşte uzman yorumları.

Falda Timsah Görmek Ne Demek? Kahve Falında Timsah Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?
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Daha çok rakipler ve düşmanlar üzerinden yorumlanan falda timsah çıkması, aynı zamanda fala bağlı olarak olumlu ya da olumsuz şekilde ele alınabilmektedir. Gelecek üzerine tahminlerde bulunan ve yorumlar gerçekleştiren uzman fal yorumcuların fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

Falda Timsah Görmek

Falda timsah görmek düşman ve rakip anlamına gelmektedir. Özellikle kişinin rakipleri ile sıkı bir mücadele içerisine gireceğine, zaman içerisinde bu mücadelenin savaşa dönüşeceği üzerine yorumlanır. Aynı zamanda falda timsah çıkması uğursuzluk ve kötü haberler üzerine de yorumlanmaktadır. Bu durumun fal sahibini biraz üzebileceği ve canını sıkacağına delalet eder. Özellikle eğer yeterince hazır olunmaz ise rakip ve düşmanlara karşı geri düşeceğine dair bir rivayet edilir.

Kahve Falında Timsah Şekli Çıkması

Kahve falında timsah şekli çıkması fal sahibinin bazı olaylara karşı mutlaka sabırlı olması gerektiğini anlatan bir faldır. Özellikle akraba ve aile içerisinde yaşanabilecek sorunlara karşı sabırlı bir davranış gösterilmesi gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşır. Eğer fal sahibi sabrını korur ise ailesi ile arasındaki sorunları kısa süre içerisinde çözebilir.

Kahve Falında Timsah Figürü Görmek

Kahve falında timsah figürü görmek riskli işlerden uzak durmak anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile garantici bir fal şekli olarak da öne çıkmaktadır. Eğer girilecek yeni bazı işler var ise bu işler hakkında detaylı bilgi alınması gerektiğini anlatan bir rüya olarak öne çıkar. Ani kararlar verilmemeli ve mutlaka yapılması gereken işler konusunda kontrol gerçekleşmesi gerekmektedir. Geleceği hakkında planlar yaparken dikkatli olmalı ve iş hayatında bazı konulara karışmadan uzak durmalıdır. Bu sayede yaşanabilecek bazı durumlar karşısında zarar görmeden kurtulmak mümkün hale gelir.

Kahve Falında Tabakta Timsah Görmek

Kahve falında tabakta timsah görmek zorlu bir süreç içerisinde girmek anlamına gelmektedir. Özellikle fal sahibinin hem iş hayatında özel hayatta bazı problemler ile karşı karşıya kalacağına delalet eder. Etrafındaki sinsi ve tehlikeli insanlara karşı dikkat etmesi gerektiğini anlatır. Bu insanlar zarar vermek için vakit kollamaktadır. Aynı zamanda ödemelerine karşı da çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eder. Aksi takdirde ciddi bir maddi kayıp ile beraber borç içerisine gireceğini anlatır.

 

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