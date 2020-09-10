Falda Yıldız Görmek Ne Demek? Kahve Falında Yıldız Şekli Çıkması Ne Anlama Gelir?

Bir kişini kahve falında yıldız görülmesi, uzun bir zamandır görüşmediği ya da yolunu gözlediği bir misafirin onu ziyaret edeceği anlamına gelmektedir.



Falda Yıldız Görmek



Falda yıldız görmek genel olarak, misafiri temsil eder. Bu misafir ise uzun bir aradan sonra yeniden buluşacağınız akraba veya bir dostunuz olacaktır. Bu sayede misafirin gelişi size görüşemediğiniz zamanların hasretini giderecek, hem de uzun zamandır aradığınız mutluluğun kaynağı olacaktır.



Falda Yıldız Görülmesi



Fal baktıran kişinin, falında yıldız çıkması onun ne kadar şerefli bir insan olduğunu da yansıtmaktadır. Etrafı tarafından saygıyla ve örnekle karşılanan bir kişi konumundadır. Bundan dolayı davranış ve ilişkilerinde hep bir öne çıkma durumu sergiler. Fal baktıran kişinin, gördüğü yıldızın büyüklüğü, onun ne kadar çok sevildiğine ve değer verildiğine işaret etmektedir.



Falda Yıldız Şeklinin Çıkması



Kahve falında yıldız şeklinin çıkması farklı boyutlarda, çeşitli yönlerden yorumlanabilir. Bazı falcılara göre kahve falında çıkan yıldızın, kötü bir durumun yaşanacağını işaret ettiği söylenir. Kimi falcılara göre ise falda yıldız görünmesi, misafir geleceğini yansıtır.



Falda Farklı Şekillerde Yıldız Görülmesi



Falda yıldızın kayma biçiminde durması hayatta mutsuz günlerin tekrardan gireceğine işarettir. Bunun haricinde kahve falındaki yıldızın kuyruklu yıldız şeklinde sembolize edilmesi de, fal bakan kişinin başının belaya gireceği şeklinde yorumlanır. Tüm bu olumsuzlukların haricinde, falda çıkan yıldızın, aileniz üzerinizdeki değerinizin de artacağı ve daha saygı duydukları biri haline geleceğinizi de yansıtabilmektedir.