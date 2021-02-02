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02.02.2021 - 15:13 |

Fallot Tetralojisi Nedir? Çocuklar Fallot Tetralojisi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Özellikle çocuklarda ve bebeklerde yaşanan bir hastalık olması ile beraber, fallot tetralojisi internet üzerinden sık araştırılan bir hastalıktır. Ciddi bir rahatsızlık olmak ile beraber mutlaka tedavisi gerçekleştirilmesi gereken sorunlardan biridir. Peki fallot tetralojisi nedir? Çocuklar fallot tetralojisi neden olur, nasıl tedavi edilir? İşte bu konu hakkında merak etmesi gerekenler.

Fallot Tetralojisi Nedir? Çocuklar Fallot Tetralojisi Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
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Belirli bir yaş sınırı dahil olmak üzere bebeklerde ya da çocuklarda ortaya çıkan fallot tetralojisi, günümüzün ciddi rahatsızlıkları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda bir kalp problemi olarak da bilinmesi ile beraber, pek çok kişi internet üzerinden fallot tetralojisi nedir sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor.

Fallot Tetralojisi Nedir?

Birbiriyle ilişkili olan 4 kalp probleminden ortaya çıkmış rahatsızlığa fallot tetralojisi denmektedir. Özellikle 4 ayrı kalp anomalisi içeren bu rahatsızlığın neden ortaya çıktığı konusunda günümüzde henüz tam olarak kesin bir bilgi bulunmuyor. Aynı zamanda sık görülen doğumsal biri kalp rahatsızlığı olduğunu da dile getirmek mümkün. O yüzden her ne kadar doğumdan sonra çocuklarda meydana gelse bile, daha çok bebeklerde ortaya çıkan bir problemdir.

Çocuklar Fallot Tetralojisi Neden Olur?

Bebeğin kalbinin de geliştiği fetal gelişim esnasında fallot tetralojisi rahatsızlığı öne çıkmaktadır. Ancak genel olarak vakaların büyük bir çoğunluğunda bu hastalığı neden meydana geldiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Tabii belli başlı bazı unsurlar bu risk faktörünü önemli oranda arttırmaktadır.

- Annenin yetersiz beslenmesi
- Ortaya çıkan birtakım viral hastalıklar
- Genetik bozukluk

Bu gibi belli başlı bazı faktörler bu sorunun ortaya çıkma riskini önemli oranda artırmaktadır. Yani bebekte meydana gelebilecek olan kalp problemine önlemek amaçlı, bu riskleri önemli oranda azaltmak gerekir. Fakat bu sorunun çocuklarda ya da bebeklerde neden ortaya çıktığı henüz kesin olarak bilinmiyor.

Çocuklarda Fallot Tetralojisi Nasıl Tedavi Edilir?

4 ayrı kalp sorunu ile beraber ortaya çıkan fallot tetralojisi konusunda kendiliğinden düzenli ya da açıklığın kapanması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sebepten dolayı uzman doktor kontrolü altında yapılacak cerrahi müdahale bir mecburiyet haline gelir. Ameliyat öncesi ise hasta için genel olarak kalp kateterizasyonu uygulaması gerçekleştirilir.

Tabii bazı bebeklerde akciğer atardamarı tam gelişmemiş olabilir. Böyle durumlarda ameliyat öncesi yardımcı bir şant ameliyatı üzerinden, bu damarların genişlemesi için çalışmalar gerçekleşir. Böylece yapılacak olan ameliyat ile beraber bebek veya çocuğun kalbinin iyileşmesi konusunda, ameliyat çok daha başarılı geçer. Mutlaka cerrahi yöntem müdahale edilmesi gereken en önemli rahatsızlıklar içerisinde yer alır.

 

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