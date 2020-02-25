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25.02.2020 - 11:57 |

Fast food restoranlarında servis edilen 'Coleslaw' salatası

Fast food restoranlarında patates kızartmalarının ya da çıtır tavukların yanında servis edilen mayonezli lahana salatası olarak bilinen coleslaw salatası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Evinizde de kolayca yapabileceğiniz bu lezzetli, tavuk, et veya kızartmaların yanında servis edebilirsiniz. İşte coleslaw salatası tarifi...

Fast food restoranlarında servis edilen 'Coleslaw' salatası

Fast food restoranlarında sürekli olarak karşımıza çıkan ve kızarmış yiyeceklerin ya da çıtır tavuk gibi fast food yemeklerinin yanında servis edilen mayonezli lahana salatası olarak bilinen coleslaw salatası tarifini sizin için paylaştık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu salatayı neredeyse tüm yemeklerinizin yanına servis edebilirsiniz. Peki coleslaw salatası nasıl yapılır? 

Coleslaw malzemeler:

-Büyük bir lahananın 1/4'ü ya da küçük bir lahananın yarısı
-1 adet iri havuç
-8 yemek kaşığı mayonez
-2 yemek kaşığı toz şeker
-1 yemek kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı sirke
-4 yemek kaşığı limon suyu
-İri bir soğanın 1/4'ü

Fast food restoranlarında servis edilen Coleslaw salatası

Coleslaw salatası nasıl yapılır?

-Lahanayı büyüklüğüne göre 2 ya da 4 parçaya bölün, yıkayın ve ince ince kıyın.
-Havucu soyup rendeleyin. Soğanı 4 parçaya bölüp rendenin en ince gözüyle rendeleyin.
-Mayonez, şeker, tuz, sirke ve limon suyunu küçük bir kasede tüm şeker eriyinceye kadar çırpın.
-Geniş bir karıştırma kabında tüm malzemeleri karıştırın.
-Lahana salatasını ister hemen isterseniz 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun.

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