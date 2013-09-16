16.09.2013 - 15:07 |
Fast food sevenler dikkat!
Uzmanlar, hamilelikte fast food tarzı sağlıksız besinler tüketen annelerin bebeklerinin zihinsel hastalık riskinin daha fazla olduğunu belirtti.
Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden uzmanlar 23.000 annenin bilgilerini incelediler. Annelerin hamilelikleri ve bebeklerin 3 yaşına kadarki dönemdeki durumları analiz edildi.
Ardından annelerin ve çocukların beslenme düzenleriyle zihinsel gelişimleri takip edildi.
Araştırmanın sonucunda hamilelikleri esnasında asitli içecekler, tuzlu gıdalar ve sağlıksız besinler tüketen annelerin çocuklarında agresiflik gibi davranış bozuklukları riskinin fazla olduğu kaydedildi.