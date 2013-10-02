02.10.2013 - 10:44 |
Fazla kilo alanların çocuklarında risk de fazla!
PLOS Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre hamileyken aşırı kilo alan annelerin çocuklarında obezite riski daha yüksek oluyor.
Boston Çocuk Hastanesi'ndan araştırmacılar 42.133 annenin ve bu annelerin 91.045 çocuğunun verilerini inceledi.
Araştırma çocuklukta görülen obezitenin, annenin hamilelikteki kilosuna bağlı olup olmadığı analiz edildi.
Araştırmanın sonucunda hamileliğinde normalin üzerinde kilo alan annelerin çocuklarının obezite riskinin daha yüksek olduğu kaydedildi.
Uzmanlar doktorun önerdiğinden daha fazla kilo alınmaması ve verilen beslenme düzenini uyulması gerektiğinin altını çiziyor.