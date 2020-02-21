Fellah köftesi tarifi - Fellah köftesi nasıl yapılır?

Fellah köftesi tarifi Adana yöresinden sofralarımıza gelmiş enfes bir yemek tarifidir. Bulgurun, salçanın ve sarımsağın mükemmel uyumuyla yakalanmış, fellah köftesi tarifini artık herkes basit bir şekilde yapabilecek. Fellah köftesi tarifini denemiş olmanıza rağmen bir türlü kıvamını tutturamıyorsanız birazdan vereceğimiz tarifte ki ölçülere bir bir uyarak fellah köftesi hazırlayabilirsiniz. Peki, fellah köftesi nasıl yapılır? İşte fellah köftesi tarifi, fellah köftesi yapımı...

İşte tadı damağınızda düşmeyecek fellah köftesi tarifi:

Fellah köftesi malzemeleri:

- 3 su bardağı ince bulgur

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı un

- 1 yumurta

- Bir tatlı kaşığı kimyon

- Bir yemek kaşığı biber salçası

- Tuz

- Kıvam alana kadar azar azar su

Fellah köftesi yapımı:

Bulguru, irmiği, yumurtayı, salçayı, kimyonu, tuzu tepsiye alıp bir bardak ılık su koyup çiğ köfte gibi yoğuralım… Azar azar su katarak 15 dakika yoğuralım. sonra unu ve biraz su katıp yoğuralım. orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. macun gibi bir birbirini tutacak. sonra minik toplar yapıp ortasına serçe parmağımız ile bastıralım.ve un attığımız tepsiye dizelim.

Fellah köftesini haşlamak için malzemeler:

- 3 litre kaynar su

- 2 yemek kaşığı tuz

Fellah köftesi nasıl haşlanır?

Köfteleri bol kaynar tuzlu suya atalım yüksek ateşte kaynadıktan sonra 3- 5 dakika haşlayıp süzelim servis kabına alıp domates sosunu dökelim. Fazla hırpalamadan karıştırıp üzerine kıyılmış maydanoz serpip servis edelim.

Fellah köftesi sosu için malzemeler:

- 1 su bardağı zeytinyağı

- 2 diş sarımsak arzuya göre artırabilirsiniz

- Bir kavanoz( 800gr) yazdan yapılmış domates konservesi ya da bir buçuk kg domates rendesi

- Bir yemek kaşığı biber salçası

-Karabiber tuz

Fellah köftesi sosu nasıl yapılır?

Zeytin yağı ve rendelenmiş sarımsağı tencereye alıp biraz kavuralım. Sonra salçayla bir kaç dakika çevirelim. Üzerine domates karabiber ve tuzu ekleyip sos kıvamında pişirelim.

Afiyet olsun.