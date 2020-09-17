Yürüyüş Ayakkabısı Seçmek

Sağlıklı bir vücut ve hızlı çalışan bir zihine sahip olmak için, açık havada sık sık yürüyüş yapmanın önemini biliyoruz. Bu önemli ve pratik spor aktivitesinde, vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ayaklarımızın rahat etmesi adına, en doğru yürüyüş ayakkabısı modelini seçmemiz gerekir. Zemine uygun taban yapısı, topuk ve taban desteği, parmakların ayakkabı içindeki rahat duruşu, ayakkabının önemli özelliklerinden birkaçıdır.

Yürüyüş Ayakkabısı Nasıl Seçilir?

Yürüyüş ayakkabılarında aranması gereken en temel özellikler, başta esnek materyal ve taban yapısıdır. Ayakkabının burnu üzerinde yükseldiğinizde, parmaklarınız sıkışmadan rahatça hareket edebiliyorsa, yürüyüş ayakkabınızın doğru bir seçim olduğunu düşünmeye başlayabilirsiniz. İkinci önemli özellik, güçlü bir taban desteği. Ayaklarınızın yürüyüş esnasındaki ilk hareketi tabanda, ikinci hareketi ise esnemeyle birlikte burundadır. Bu nedenle rahat ve ergonomik bir topuk desteği, uzun yürüyüşlerde bile ayaklarınızın rahat etmesini sağlayacaktır. Ayakkabıyı alırken mağaza içinde biraz yürümeniz, burun üzerinde esneme hareketleri yapmanız yaptığınız alışverişten memnun kalmanızı kolaylaştırmaya katkı sunar. Kalın tabanlı ayakkabıların da ideal modeller arasında olduğunu belirtmekte yarar var. Zemine yumuşak ve yavaş bir biçimde ayaklarınızın temas etmesini sağlayan kalın tabanlı tasarımlar, yürüyüş ayakkabıları arasında en ideal olan modellerdir.

Terletmeyen Modeller İdealdir

Ayakkabının üretildiği materyal, kalıbı ve teknik özellikleri kadar önemlidir. Nefes alabilen tekstil dokulu malzemeler ile tasarlanmış yürüyüş ayakkabıları, daha avantajlı tasarımlar olarak öne çıkar. Bununla birlikte, eğer dışı deri materyal ile tasarlanmış bir ayakkabı tercihiniz olsa bile her iki modelde de iç yüzeyin nefes alabilen, yumuşak ve havadar materyaller ile kaplanmış olduğuna dikkat etmelisiniz. Uzun süre ayakkabının içinde kalan ayaklar, bir süre sonra istemeden de olsa mutlaka terlemeye başlar. Ayaklarınızda yara, su toplama, kaşıntı, egzama gibi cilt problemlerinin oluşmaması için, iç yüzeyde nasıl bir malzeme kullanıldığına mutlaka önem vermek gerekir.

Hafif Ayakkabılar Seçin

Yürürken ayağınıza maksimum konfor sağlayacak bir diğer özellik ise hafifliktir. Hafif materyaller, ayaklarınızdaki ayakkabı yükünü azaltacağından, hissedilen ağırlık da o ölçüde azalmış olacaktır. Bu sebeple, yürüyüş ayakkabılarınızı yeni teknolojilerle tasarlanmış, ultra hafif ve bir o kadar dayanıklı materyallerle tasarlanmış modeller arasından seçebilirsiniz. Uzun yürüyüşlerde size büyük avantaj sağlayacak olan hafiflik desteği sayesinde, yorulmadan daha fazla kilometre yapabilir ve dilediğiniz kadar açık havada kalabilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu kalın....

Sevgiler

Filiz HAS

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