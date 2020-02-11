Film müzikleri Maestro Donizetti Jazz Club sahnesinde!
"Other Standards: Soundtracks" ile film müzikleri, Maestro Donizetti Jazz Club sahnesinde caz severlerle buluşuyor.
Bir Cem Kaprol projesi olan "Other Standards: Soundtracks" 13 Şubat Perşembe akşamı saat 21.30'u gösterdiğinde Palazzo Donizetti Hotel’in altında yeni açılan caz mekanı Maestro Donizetti Jazz Club sahnesinde caz severlere etkileyici bir deneyim yaşatmak üzere dinleyicisiyle buluşuyor.
Piyanist Cem Kaprol, modern yaklaşımlı müziğinde kendi bestelerinin yanı sıra, dünya sinemasının lirik şarkıları ve birçok tanınmış film müziğini modern bir anlayışla yeniden yorumluyor.
Piyanonun başına Cem Kaprol'ün geçeceği Maestro Donizetti Jazz Club sahnesinde trumpette Efe Gazi, basta Anıl Deniz, davulda Burak Durman ve gitarda Efe Artun Yüksel, Kaprol'e eşlik ediyor. Farklı disiplinlerden gelen bu müzisyenlerin müzikal birikimleri, icra sırasında çok renkli ve özgün bir deneyim sunuyor.
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