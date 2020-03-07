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07.03.2020 - 03:36 |

Filtre Kahve Nedir? Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir?

Günümüzde en fazla tüketilen kahvelerden biri olan filtre kahve su içerisinde çözünmeyen tıpkı çay gibi demlendikten sonra süzülerek içilen bir kahvedir. Suda eriyen kahvelere göre daha sağlıklı olan filtre kahve ülkemizde de sık tüketilen kahveler arasına girmiştir. Peki, filtre kahve nedir? Nasıl Yapılır? Nasıl içilir?

Filtre Kahve Nedir? Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir?

Filtre kahve, kahve çekirdeklerinin öğütülmesiyle demlenmekte ve kâğıt filtreden süzülerek alttaki demlikte birikmektedir.

Filtre Kahve Nedir?

Sütle veya sütsüz de içilebilen filtre kahve, kahve makinesi veya french pressle yapılmaktadır. Filtre kahve alırken hangi materyal kullanarak yapacağınıza göre az ya da çok öğütülmüş kahve alarak lezzetli filtre kahve demleyebilirsiniz.

Filtre Kahvenin İcadı

Filtre kahvenin dünyada keşfine bakılırsa 1908 yılında Almanya bulunduğu söylenebilmektedir. Kahve içerken telvesinden rahatsız olan Melitta Bentz evdeki mevcut ekipmanı kullanarak kahve filtresi elde etmiş ve böylece kahvenin telvesinden kurtulmuştur.

Bu icadıyla patent almak için başvuran Bentz daha sonrasında şirket kurarak bu ürünün satışını yapmaya başlamıştır. Bu şirket günümüzde hala faaliyet göstermektedir. Bu aşamadan sona filtre kahvede yaygınlaşmış ve üreticiler o günden bugüne farklı buluşlar deneyerek filtre kahve makinesinin bugünkü halini elde etmişler ve piyasaya sunmuşlardır.

Kahve Filtresi Çeşitleri Hakkında

Filtre kahve suda çözünebilen kahve çeşitlerine göre daha faydalıdır metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan filtre kahvede kullanılan filtreler kahvenin lezzetine ve yoğunluğuna etki etmektedir. Metal filtre sürekli kullanıma uygundur ve suyla kolayca temizlenebilmektedir. Uzun ömürlü olan metal filtrenin kahveye verdiği aroma ise yoğundur.

Kâğıt filtre tek seferlik kullanımı olan ve sürekli temini gereken bir filtre çeşididir. Kahve yoğunluğu daha düşük olan kâğıt filtrenin maliyeti yüksektir. Bez filtre orta yoğunlukta bir kahve elde etmek isteyenler için idealdir. Temizliği titizlik istemektedir. Temizliğin detaylı olması kâğıt filtreden daha maliyetli olmasına sebep olmaktadır.

Filtre Kahve Nasıl Yapılır, Nasıl İçilir?

Filtre kahve nasıl yapılır sorusuna kullanılan ekipmanlara göre farklı cevaplar verilebilmektedir. Ancak herkesin maliyeti açısından daha kolay ulaşabilir olduğu french press üzerinden örnek vermek gerekirse öncelikle french press sıcak su ile ısıtılmalı ve içerisindeki su dökülmelidir. Ardından kişi başı 15 gram kalın çekilmiş filtre kahve french presse eklenmeli ve üzerine 300 ml kaynamış ve biraz bekletilmiş içme suyu eklenerek kapatılmalı ve demlenmesi için 3-5 dakika bekleyerek presleme yapılmalıdır ve sıcak su ile ısıtılmış fincana dökülerek tüketilmelidir. Dilerseniz süt, krema da ekleyerek kahvenizi tüketebilirsiniz.

 

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