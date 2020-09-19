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19.09.2020 - 13:13 |

Fırında pişirmeye gerek yok: Çikolatalı portakallı mini mus kek

Hem sağlıklı hem de rüya gibi bir tatlı yemenin sadece bir hayalden ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanıldınız! Bu tarif size C vitamininin iyileştirici gücünü, B vitaminin onarıcı hissini ve tam bir magnezyum deposu olan hurma ve kakaonun eşsiz lezzetini sunacak. Üstelik fırında pişirmeden hemen mideye indirebilirsiniz! Lezzetiyle kalbinizi fethedecek çikolatalı portakallı mini mus kek tarifini sizinle paylaşıyoruz...

Fırında pişirmeye gerek yok: Çikolatalı portakallı mini mus kek
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PEMBENAR ÖZEL

İçeriğindeki temel yağ asitleri ile cildi iyileştiren, bağışıklık sistemini ve metabolizmayı güçlendiren, yüksek kolesterole adete savaş açan bu tatlıyı denemeye ne dersiniz? Fırında pişirmeye ihtiyaç duyulmadan hazırlandığı için ham besinlerin tüm faydalarından sonuna kadar faydalanacağınızı garanti ediyoruz.

Üstelik yapımı çok kolay bu mini kekleri bir anda yemek zorunda da değilsiniz. Buzlukta saklayarak canınızın tatlı çektiği anlarda bir kurtarıcı olarak değerlendirebilirsiniz. Kuru yemiş ya da süt gibi alerjen maddeler içermemesi de cabası. Şimdi hazırsanız tarifi açıklıyoruz:

Tabanı için malzemeler:

-Yarım fincan rendelenmiş Hindistan cevizi

-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

-1 su bardağı tohum karışımı

-1 fincan hurma

Çikolatalı-portakallı kaplama için malzemeler:

-2 avokado

-Yarım fincan Hindistan cevizi yağı

-1 çay kaşığı vanilya

-1 portakal kabuğu rendesi ve suyu

-Yarım fincan çiğ kakao tozu

Tabanı nasıl hazırlanır?

1. adım: Bütün malzemeleri bir kapa koyarak mutfak robotuyla karıştırın.

2 adım: Şekil vermek için hazırladığınız karışımı mini silikon kek kalıplarına koyun.

3. adım: Bir kaşığın arkası ile kek kalıplarına koyduğunuz karışımın üzerini pürüzsüz hale getirin ve çikolata kaplamanızı hazırlarken donması için buzluğa atın.

Çikolatalı-portakallı kaplama nasıl hazırlanır?

1. adım: Mutfak robotuyla tüm malzemeleri kremsi hale gelene kadar karıştırın.

2. adım: Bu karışımı hazırladığınız tabanlıkların üzerine eşit dağılacak şekilde yayın ve son olarak dondurucuda 1 saat bekletin. 

3. adım: Buzluktan çıkarıp sonra 5-10 dakika çözülmesini bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

 

Afiyet olsun.

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