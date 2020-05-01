Fıstıklı Revani tarifi ve malzemeleri | Fıstıklı Revani yapılışı

Fıstıklı Revani nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın finali öncesinde Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler Fıstıklı Revani konusunda hünerlerini sergiliyor. En güzel Fıstıklı Revani'yi yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olurken haftanın finali öncesinde büyük avantaj yakalayacak? İşte Fıstıklı Revani tarifi ve malzemeleri...

FISTIKLI REVANİ MALZEMELERİ

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

500 gr irmik

125 gr margarin

3 yumurta

1 çay kaşığı karbonat

100 gr kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı

Şerbet için:

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

1 çorba kaşığı limon suyu

FISTIKLI REVANİ YAPILIŞI

Kökeni Ermenistan'a dayanan revani, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan şerbetli bir tatlıdır. Genellikle dondurma veya kaymak ile birlikte servis edilen bu tatlının ana malzemeleri yoğurt, un ve irmiktir. Malzemeleriniz hazırsa, sofralarınızı güzelleştirecek fıstıklı revani tarifine başlayabiliriz.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Yumurtaları şekerle derin bir kapta çırpın. Sırasıyla yoğurt, eretilmiş margarin, un, irmik ve karbonat ekleyerek karıştırın.

Kare ya da dikdörtgen bir fırın kalıbını yağlayıp hamuru boşaltın. Kavrulmuş yerfıstıklarını birer santim aralıklarla hamurun üzerine dizin.

Kalıbı fırına verip 35-40 dakika pişirin. Üzeri kızarınca çıkarıp ılınmaya bırakın.

Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp şerbeti hazırlayın. Limon suyunu ekleyip şerbeti ocaktan alın. Sıcak şerbeti ılık tatlının üzerine gezdirerek dökün. Şerbetini çekince küçük küçük dilimleyip tabaklara alın ve servis yapın.

Fıstıklı revaniyi, hoşaf ile birlikte servis edebilirsiniz.