Pirinç pilavı sağlıklı bir şekilde nasıl pişirilmeli?

Normal şartlarda hava, su ve yer kabuğunda bulunan Arsenik, pirincin en sevdiği elementlerdendir. Diğer gıdalara göre yer kabuğunda bulunan Arseniği 10 kat daha fazla bünyesine çeker. Bu miktar pirincin yetiştirildiği ülke ve pirincin cinsine göre değişiklik göstermektedir.

Arseniğin yüksek oranda alınması zehirlenme ve ölümlere yol açarken düşük miktarlarda sürekli alınması sonucunda;

Cilt hastalıkları

Kanser

Sinir sistemi hastalıkları

Kalp hastalıklarına yol açtığı bilinmektedir.

İrlanda Queens Üniversitesi pilav yapımını 3 farklı yol ile incelemiş:

En yüksek arsenik miktarına ne yazık ki geleneksel olarak yaptığımız pirinç pilavında rastlanmış, yapılmadan hemen önce 2-3 defa yıkanıp sonrasında haşlama suyunun çektirilmesi ile yapılan pirinç pilavı sağlımız için en fazla risk oluşturan yemeklerden bir tanesi.

Birinci olarak 1 ölçü pirince 10 ölçü su kullanarak önce pirincin haşlanması sonrasında haşlanmış pirincin süzülerek yağ ile sotelenmesi ile yapılan pilavın Arsenik miktarının %50 azaldığı tespit edilmiş.

Son olarak pirincin 1 gün önceden suya yatırılması ve sonrasında süzülüp yıkanması ile geleneksel usul yapılan pilavların Arsenik miktarının %80 oranında düşürüldüğü belirtilmiş.

Bu 3 analiz sonucunda en sağlıklı tarifin 1 gün önceden pirincin suya yatırılması olduğu görülüyor. Yalnız bu yöntemde dikkat edilmesi gereken bir konu daha var Arsenik miktarı diğer pirinçlere göre daha düşük olan Basmati ve Jasmin gibi hassas pirinçler 1 gün önceden suya yatırılırsa tamamen dağılmış bir pirinç elde edersiniz. Bu sebeple böyle pirinçlerin Arsenik miktarının düşüklüğünden dolayı 10-12 saat suda bekletmek yeterli olacaktır.

Fit Gusto

Gıda Mühendisi – Gıda Güvenliği Baş Denetçisi

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