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22.04.2020 - 14:43 |

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anne ve babaları çocuklarıyla birlikte mutfağa davet ediyoruz! Çocuklarınızla birbirinden lezzetli, her yaş grubu için yapabileceğiniz tariflere yer verdik. Çocuklar bu lezzetlerin tadına bayılmaktan ziyade, onları hazırlarken de büyük keyif alacaklar! İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımızın 'bugün benim günüm' diyebilmeleri için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Onları sevindirebilmenin en güzel yollarından biri midelerinden geçiyor. Tüm anne ve babaları bu özel günde çocuklarıyla birlikte mutfağa davet ediyoruz. Onlarla mutfağa girin ve sevebilecekleri bu lezzetli tarifleri birlikte yapıp birlikte yiyin! İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler...

Zebra kek tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-4 adet yumurta
-1,5 su bardağı toz şeker
-1,5 su bardağı süt
-1 su bardağı sıvı yağ
-3,5 su bardağı un
-2 kabartma tozu
-1 vanilya
-1 limon kabuğu rendesi
-2 yemek kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

-Şeker ve yumurtaları beyazlaşana kadar çırpın. Ardından yağ ve sütü ekleyip hafif hafif çırpmaya devam edin.
-Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip güzelce karıştırıp elde ettiğiniz harcı ikiy bölün.
-Harcın birine kakao ekleyip karıştırın. Sade karışım ve kakaolu karışımın kıvamları aynı olmalı.
-Yağlanmış kalıbın tam ortasına denk gelecek şekilde 1 yemek kaşığı beyaz harç dokün.
-Ardından döktüğünüz beyaz karışımın tam orta yerine denk gelecek şekilde 1 yemek kaşığı kakaolu karışımdan dökün.
-Tüm karışım bitene kadar işleme devam edin. Kekinizde çizgiler oluşmaya başlayacaktır.
-Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin.
-Zebra kekiniz hazır! Şimdiden afiyet olsun.

Renkli çikolatalı muz tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-İstediğiniz kadar muz
-Renkli şekerler veya kıyılmış kuruyemiş
-1-2 paket bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Muzları soyup bir çubuğa geçirin. Daha sonra çikolataları benmari usulü eritin.
-Erittiğiniz çikolataya muzları batırın ve ardından renkli şekerlere veya kuruyemişlere bulayın.
-Daha sonra buzluğa kaldırın ve donmasını bekleyin.
-Donduktan sonra çocuklarınızla birlikte afiyetle tüketin.

Çikolatalı sandviç kurabiye tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-200 gr bitter çikolata
-80 gr tereyağı
-125 gr toz şeker
-Yarım su bardağı süt
-1 yumurta
-120 gr kakao
-350 gr un

İç harcı için:

-125 gr tereyağı (oda ısısında)
-3 yemek kaşığı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Çikolatayı küçük parçalar şeklinde ufalayıp cam kase içine alın ve benmari usulü eritin.
-Başka bir cam kaseye tereyağı ve toz şekeri ekleyip mikserle çırpın. Süt ve yumurtayı ilave edip çırpmaya devam edin.
-Eritilmiş ve ılınmış çikolatayı ekleyin. Elenmiş un ve kakaoyu ilave edip elinize yapışmayan kıvamlı bir hamur haline gelene kadar yoğurun.
-Hamuru hafifçe un serpilmiş tezgah üzerine alıp merdaneyle yarım santim kalınlığında açın.
-Hamuru çay bardağı ağzı ile kesin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-18 dakika pişirin.
-Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve pudra şekeri cam kasede mikserle çırpın. Krema sıkma aparatına malzemeyi doldurun.
-Soğuttuğunuz iki kurabiyenin arasına sıkın. Kurabiyeleri 1 saat dinlendirip servis yapın.

Kaplumbağ kurabiye tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-250 gram oda sıcaklığında tereyağı
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 adet yumurta
-1 su bardağı pudra şekeri
-1 paket vanilya
-1/2 paket kabartma tozu
-3,5 su bardağı un
-3 yemek kaşığı kakao

Süslemesi için:

-1 çay bardağı damla çikolata

Nasıl yapılır?

-Kurabiye hamurunu hazırlamak için; kakao hariç tüm malzemeleri derince bir kabın içerisine alın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.
-Hazırladığınız hamurun 3’te 2’sine kakao ilave edin ve tekrar yoğurun. Böylece biri büyük biri küçük 2 parça ve 2 renk hamurunuz olacak.
-Hamurları ayrı ayrı streç filmlere sarın ve şekillendirmeden önce buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.
-Hamur dinlendikten sonra kakaolu kısmından ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar kopartın ve avucunuzla yuvarlayın.
-Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.
-Bir bıçak yardımıyla üstlerine şekiller verin.
-Sade hamuru alın ve küçük yuvarlaklar yaparak kaplumbağaların ayaklarını ve kafasını yapıp, kakaolu hamurdan yaptığınız yuvarlaklara iliştirin.
-Damla çikolata ile de gözlerini yapın ve tepsiye dizmiş olduğunuz kaplumbağa kurabiyeleri fırına sürmeden önce buzdolabına koyun.
-Bu şekilde yaklaşık 15 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakın.
-Tepsiyi alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 13 dakika pişirin.
-Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra kurabiyelerin tamamen soğumasını bekleyin ve daha sonra servis edin.

Popcake tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-1 paket baton kakaolu kek
-1 paket krema
-2 paket bitter çikolata
-Pasta dekorları (renkli şeker, minik kalpler vb..)
-Küçük tahta çubuklar (süslemek için kurdele)
-Kekleri saplamak için köpük yada dekoratif bardak

Nasıl yapılır?

-Keki rondodan geçirin ve yoğurma kabına alın. İçine kremanın yarısını boşaltarak hamur kıvamını alana kadar karıştırın.
-Büyük bir top haline getirdikten sonra küçük parçalar kopartarak elinizde yuvarlayın, minik toplar haline getirin.
-Tepsiye yağlı kağıt serin. Top haline getirdiğiniz kekleri üzerine dizip 15–20 dakika buzdolabında dinlendirin.
-Hafif sertleşmiş olan hamur toplarınızı dolaptan çıkarın. Çikolatayı benmari usulü eritin.
-Kekleri çubuklara saplayıp çikolataya batırın ve başka bir kaba kullanacağınız diğer dekorları hazırlayın.
-Onlara da batırın (alternatif olarak üzerlerine pasta süsleri serperek de renklendirebilirsiniz, tamamiyle haya lgücünüze kalmış).
-Bir parça köpüğün (çubukları saplayabileceğiniz başka bir malzeme de olabilir) üzerine saplayın.
-Kuruduktan sonra, çubukların ucuna istediğiniz renklerde kurdelelerle fiyonklar atabilirsiniz.

Bonibonlu kurabiye tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-200 gr oda sıcaklığında tereyağı
-1 su bardağı toz şeker
-1 yumurta + 1 yumurta sarısı
-3 su bardağı un
-1 paket vanilya
-1 su bardağı bonibon

Nasıl yapılır?

-Bir kabın içine aldığınız tereyağını çırpıcı ile hafifçe çırpın.
-Şeker ilave edip kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
-Yumurtaları, unu ve vanilyayı ekleyip, iyice karıştırın. Bonibonları katıyoruz ve hafifçe yoğurun.
-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elimizde şekil verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin.
-Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında rengi dönene kadar pişirin. Ilıdıktan sonra servis edin.

Mini zeytinli burger tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-1 paket köfte harcı
-500 gr az yağlı kıyma
-Yarım su bardağı su
-20 mini burger ekmeği
-600 gr domates
-10 yaprak marul

Süslemek için:

-Siyah zeytin

Nasıl yapılır?

-Yoğurma kabının içerisine kıyma, köfte harcı ve suyu koyup harç kıvamına gelinceye kadar yoğurun.
-Hazırladığınız harçtan iri parçalar kopararak burger köfteleri hazırlayın. Yapışmaz yüzeyli tavada köfteleri pişirin.
-Burger ekmeğinin arasına bir dilim domates yerleştirin. Üzerine marul yaprağı ilave ederek en üste köfteyi yerleştirin.
-Burger ekmeğinin üzerine zeytinden kestiğiniz minik parçalarla göz ve burun yaparak servis yapın.

Hayalet bezeler tarifi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarınızla yapabileceğiniz lezzetler

Malzemeler:

-3 büyük yumurtanın akı
-Yarım su bardağı toz şeker
-Yarım çay kaşığı krem tartar
-40 gr bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Yumurtaları 30 dakika oda ısısında bekletin. Fırını 100 dereceye ayarlayın. Kuru bir kabın içine yumurta aklarını alıp mikserin düşük hızı ile kabarıncaya kadar iyice çırpın.
-Krem tartar ekleyip 10 dakika daha çırpın. Mikserin hızını artırın ve şekeri üç kerede ekleyerek 6-8 dakika çırpmaya devam edin.
-Karışımı düz uçlu sıkma torbasına doldurun ve yağlı kağıt serili tepsiye geniş daireden yukarıya doğru daralacak şekilde sıkın.
-Tepsiyi fırına yerleştirerek 1-1.5 saat pişirin. Fırını kapatıp 15 dakika içinde beklettikten sonra çıkartın ve oda ısısında tamamen soğumasını bekleyin.
-Çikolatayı benmari usulü eritin. Hayalet şeklinde bezelerin üzerine çikolata ile gözler ve burun çizin. Servis yapın.

 

 

 

 

 

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