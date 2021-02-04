8 adımda partneriniz ile kilo vermeye başlayın

Birlikte hareket edin Kilo verme programlarında diyete ek olarak düzenli egzersiz de çok önemli. Hem kilo vermeyi daha çok kolaylaştıracak hem de partnerinizle kaliteli bir zaman geçirmiş olacaksınız. Birçok araştırma birlikte hareket etmenin daha kolay ve sürekli olduğunu gösteriyor. Çünkü her iki taraf da bir egzersiz planı olduğunu hatırlıyor ve buna sadık kalıyor. Böylece daha disiplinli davranmanızı sağlıyor. Her iki taraf da mutlaka haftalık 150 dakika yürüyüşü hedeflemelidir.