Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor!

Avrupa Birliği tescilinin ardından ihracatta yeni bir atılım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Uçar, "1949 yılında kurulan şirketimiz, Türkiye geneline ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Türkiye'deki hedef noktalarımız, restoran, kafe ve market gibi yerler. Dünyada da yine aynı şekilde bu noktalara satış yapmaktayız.