DHA
• 14 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Antakya künefesi dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor!
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi kenti ilan edilen Hatayın tescilli künefesi, dünyaya ihraç ediliyor. Başta ABD olmak üzere, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur gibi ülkelere ihraç edilen künefede hedef, Avrupa ülkeleri.
DHA
• 14 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
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600 çeşit yemek ve tatlıyla mutfak kültürünün yaşatılmasında önemli bir yere sahip olan medeniyetler şehri Hatay'ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antakya künefesi, dünyaya nam saldı.
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Şoklanmış şekilde dünyanın dört bir yanına ihraç edilen künefe, ABD, Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Güney Afrikada insanların damaklarını tatlandırıyor.
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Yeni hedef Avrupa
Antakya künefesinin yurt içi satışının yıllık 600 ton, yurt dışı satışının ise 360 ton olduğunu aktaran Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya künefesinin, Avrupa Birliği ülkelerinde tescil edilmesi için uluslararası tescil müracaatında bulunduklarını ve kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
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'Yurt dışı ihracatımız aylık 100 bin porsiyon'
Hatay'da 1949 yılından bu yana Antakya künefesi üretimi yapan tesisin yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Uçar, standarda uygun şoklanmış vaziyette hazırladıkları künefeyi ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Singapur gibi ülkelere ve Güney Afrikanın Johannesburg kentine ihraç ettiklerini söyledi.
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Avrupa Birliği tescilinin ardından ihracatta yeni bir atılım yapmayı hedeflediklerini söyleyen Uçar, "1949 yılında kurulan şirketimiz, Türkiye geneline ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktadır. Türkiye'deki hedef noktalarımız, restoran, kafe ve market gibi yerler. Dünyada da yine aynı şekilde bu noktalara satış yapmaktayız.
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