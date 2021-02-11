Aşırı ağrı kesici kullanımı böbrek hastalığı riskini artırıyor!

"Bu ağrı kesiciler genelde 500 miligramdır, günde 2 tane kullansanız 1 gram eder ve bir senede 365 gram eder. 3 sene böyle sürekli kullanıldığında zaten 1 kilograma ulaşmış oluyor. Artık böbrek hastalığınız başlamış demektir. Böbrek hastalığı bir kere başladığında da çok sıkı önlemler alınmazsa genellikle ilerleyicidir ve diyalize kadar götürür.