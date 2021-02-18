Bağımlı kişilik bozukluğu ilişkilere nasıl zarar veriyor?

Sorumluluk almaktan kaçınan, kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla ayrı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeken, istemediği bir şeyde 'Hayır' diyemeyen, evli dahi olsa bir karar alacağı zaman annesinden ya da babasından onay alma ihtiyacı duyan, ilişkilerinde kendisini ifade etmekte zorlanan, yalnızken kendini rahatsız ve çaresiz hisseden bu nedenle ter kedilme korkusu yaşayan ve genellikle internet, telefon, sigara, alkol gibi bağımlılıkları olan biriyle mi birliktesin?