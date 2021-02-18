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• 18 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:

Bağımlı kişilik bozukluğu ilişkilere nasıl zarar veriyor?

Bağımlı kişilik bozukluğu en sık karşılaşılan kişilik bozuklarından biridir. Peki, bağımlı kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir? Bağımlı kişilik bozukluğu neden olur? Önüne geçilmezse ilişkilere büyük zarar veren bu durum ile ilgili Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, önemli bilgiler verdi

• 18 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Sorumluluk almaktan kaçınan, kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla ayrı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeken, istemediği bir şeyde 'Hayır' diyemeyen, evli dahi olsa bir karar alacağı zaman annesinden ya da babasından onay alma ihtiyacı duyan, ilişkilerinde kendisini ifade etmekte zorlanan, yalnızken kendini rahatsız ve çaresiz hisseden bu nedenle ter kedilme korkusu yaşayan ve genellikle internet, telefon, sigara, alkol gibi bağımlılıkları olan biriyle mi birliktesin?

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O halde bilmelisin ki birlikte olduğun kişi Bağımlı Kişilik Bozukluğu özellikleri gösteriyor.

3Bağımlı kişilik bozukluğu yaşayanlar nasıl davranır

Bağımlı kişilik bozukluğu yaşayanlar nasıl davranır?

Bağımlı kişilik bozukluğu özelliklerine sahip kişiler kolay kolay ''Hayır'' diyemezler, bir haksızlık durumunda kendilerini savunmakta güçlük çekerler, başaramayacağı korkusuyla sorumluluk almaktan kaçınırlar, aldıkları her kararda onay alma ihtiyacı duyarlar.

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Özellikle bu kişiler evliyse daha çok anne-babalarının kararlarıyla hareket ederler ya da bir karar alacağı zaman anne-babalarının onaylarını almadan harekete geçmezler.

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Bu sebeple anne-babalarıyla iç içe olmak isterler. Bu kişilerin eşleri en çok ikinci plana atıldıklarından yakınırlar ve eşleri için aşırı anneci yakıştırması yaparlar.

6Bağımlı kişilik bozukluğunun nedeni nedir

Bağımlı kişilik bozukluğunun nedeni nedir?

Nedeni çocukluğa dayanan ve toplumda yaygın görülen bir kişilik bozukluğu olan Bağımlı Kişilik Bozukluğu; özellikle 1,5-3,5 yaşları arasında ebeveynin aşırı koruyucu ve baskıcı tutumu ile oluşup gelişmeye devam eder.

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Girişimleri engellenen çocuğun kendini yetersiz ve değersiz hissetmesiyle başlarda öz güven eksikliği problemi olarak kendini gösterir ancak ebeveynin bu tutumlarını çocuk büyüyene kadar hatta evlenip çoluk çocuğa karışana kadar sürdürmesiyle yetişkinlikte kişilik bozukluğu olarak ortaya çıkar. Kişi fark etmezse kendini bir ömür ebeveynine bağımlı hisseder.

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Eğer ki partnerin bu özelliklere sahipse artık bunun nedenini tahmin edebilirsin. O halde sen çocuğunu aşırı koruyucu ve baskıcı tutumundan koru ki çocuğun kimseye veya herhangi bir şeye bağımlı olmasın, kendine güvensin.

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