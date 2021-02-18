• 18 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Bağımlı kişilik bozukluğu ilişkilere nasıl zarar veriyor?
Bağımlı kişilik bozukluğu en sık karşılaşılan kişilik bozuklarından biridir. Peki, bağımlı kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir? Bağımlı kişilik bozukluğu neden olur? Önüne geçilmezse ilişkilere büyük zarar veren bu durum ile ilgili Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, önemli bilgiler verdi
• 18 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Sorumluluk almaktan kaçınan, kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla ayrı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeken, istemediği bir şeyde 'Hayır' diyemeyen, evli dahi olsa bir karar alacağı zaman annesinden ya da babasından onay alma ihtiyacı duyan, ilişkilerinde kendisini ifade etmekte zorlanan, yalnızken kendini rahatsız ve çaresiz hisseden bu nedenle ter kedilme korkusu yaşayan ve genellikle internet, telefon, sigara, alkol gibi bağımlılıkları olan biriyle mi birliktesin?
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Bağımlı kişilik bozukluğu yaşayanlar nasıl davranır?
Bağımlı kişilik bozukluğu özelliklerine sahip kişiler kolay kolay ''Hayır'' diyemezler, bir haksızlık durumunda kendilerini savunmakta güçlük çekerler, başaramayacağı korkusuyla sorumluluk almaktan kaçınırlar, aldıkları her kararda onay alma ihtiyacı duyarlar.
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Girişimleri engellenen çocuğun kendini yetersiz ve değersiz hissetmesiyle başlarda öz güven eksikliği problemi olarak kendini gösterir ancak ebeveynin bu tutumlarını çocuk büyüyene kadar hatta evlenip çoluk çocuğa karışana kadar sürdürmesiyle yetişkinlikte kişilik bozukluğu olarak ortaya çıkar. Kişi fark etmezse kendini bir ömür ebeveynine bağımlı hisseder.
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