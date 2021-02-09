• 09 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...
Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunuyor. Bu sebeple 'vücudun ikinci beyni' olarak kabul edilen bağırsakları güçlü tutmak, oldukça önem taşıyor. Yani bağırsaklarımızın sağlıklı ve huzurlu olması demek, beden ve ruh sağlığımızın da iyi olması demek. Peki hem hazmı kolaylaştırmak hem de yediğimiz besinlerden yeterince vitamin almak için nelere dikkat etmeliyiz? Hangi besinler bağırsakları temizleyip güçlendirir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Vedat Göral bakın neler söyledi
• 09 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
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Bağırsaklarımızın önemi, son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve ikinci beyin olarak adlandırılmıştır. Bağırsaklarımız birçok enzim, hormon ve faydalı maddeler salgılar.
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Rastgele kullanılan antibiyotik, ağrı kesici, doğal olmayan ve zararlı besinler bağırsaklara ne yapar?
Bağırsak sağlığımızı ne kadar iyi korursak, kendi sağlığımızı da o kadar iyi korumuş oluruz. Özellikle sigara, alkol, stresten uzak durulmalı, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı, doğal veya doğala yakın gıdalar tercih edilmeli.
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