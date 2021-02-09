Geri Dön

Diyet

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSağlıklı Beslenme Haberleri Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...
• 09 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:

Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunuyor. Bu sebeple 'vücudun ikinci beyni' olarak kabul edilen bağırsakları güçlü tutmak, oldukça önem taşıyor. Yani bağırsaklarımızın sağlıklı ve huzurlu olması demek, beden ve ruh sağlığımızın da iyi olması demek. Peki hem hazmı kolaylaştırmak hem de yediğimiz besinlerden yeterince vitamin almak için nelere dikkat etmeliyiz? Hangi besinler bağırsakları temizleyip güçlendirir? Gastroenteroloji Uzmanı Prof.Dr. Vedat Göral bakın neler söyledi

• 09 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Bağırsaklarımızın önemi, son yıllarda daha iyi anlaşılmış ve ikinci beyin olarak adlandırılmıştır. Bağırsaklarımız birçok enzim, hormon ve faydalı maddeler salgılar.

2

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70’i bağırsaklarda bulunur. Mutluluk hormonu olan serotoninin yüzde 90’ı bağırsaklardan salgılanır. Bu nedenle bağırsaklar çok önemli bir organımızdır.

3

Sindirim sistemimiz ne kadar sağlıklıysa, yediğimiz besinleri o kadar rahat sindirir, hazmımızı o kadar kolaylaştırırız. Bu da yararlı maddelerden daha fazla emilim sağlar.

4Rastgele kullanılan antibiyotik, ağrı kesici, doğal olmayan ve zararlı besinler bağırsaklara ne yapar

Rastgele kullanılan antibiyotik, ağrı kesici, doğal olmayan ve zararlı besinler bağırsaklara ne yapar?

Bağırsak sağlığımızı ne kadar iyi korursak, kendi sağlığımızı da o kadar iyi korumuş oluruz. Özellikle sigara, alkol, stresten uzak durulmalı, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı, doğal veya doğala yakın gıdalar tercih edilmeli.

5

Stres ve huzursuzluk, bağırsakları çok olumsuz etkiler. Bu nedenle stres ile başa çıkılmalı ve gerekirse psikolojik destek alınmalı.

6

Temiz olmayan çiğ sebzeler tüketilmemeli, iyi yıkandığından ve temiz olduğundan emin olunmalı.

7

Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler tüketilmeli. Bunlar yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırır.

8Bağırsak dostu besinler nelerdir

Bağırsak dostu besinler nelerdir?

Yoğurt, kefir, lahana turşusu, kepekli ekmek, badem, Hindistan cevizi, tarçın, kaliteli zeytinyağı, bezelye, Brüksel lahanası, rokfor peyniri, zencefil, doğal sarımsak, omega-3’den zengin olan somon balığı oldukça yararlıdır.

9Kefir

Kefir

Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli etkiye sahiptir.

10Yoğurt

Yoğurt

Dost bakteriler açısından zengin olan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar (probiyotikler) sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı koruyucu etki yapar. Bu nedenle günde 1-2 kase ev yoğurdu tüketin.

11Süt

Süt

Süt, laktoz intoleransı olmayan kişilerde bağırsaklar için yararlıdır. Ancak süt soğuk içilmemeli, ılık veya ısıtarak içilmelidir.

12

Sütü içemeyenlerde badem sütü veya soya sütü, başka bir alternatif olabilir.

13Hindistan cevizi

Hindistan cevizi

Hindistan cevizi, içerdiği orta zincirli yağ asitleri sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı bir etki sağlar.

14

Elma, muz ve ıspanak da bağırsakta lif oluşturarak normal bağırsak hareketlerini sağlar. Muz eğer çok sık tüketilirse, kabızlık yapabilir.

15Badem

Badem

Her gün 10-12 adet çiğ badem tüketmek bağırsak sağlığı için yararlıdır.

16

Taze bademin içerdiği lifler sayesinde bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkiler yaptığı ve yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturarak (prebiyotik) sayıca artırılmasını sağladığı biliniyor.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Arı zehri karaciğer ve meme kanserlerine karşı koruyor!

Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...

Salgın döneminde en çok ev yemekleri tüketin!

Menisküs yaralanmaları nasıl tedavi edilir? Gençlerde bile ortaya çıkıyor...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet