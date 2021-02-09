Bağırsakları rahatlamak için bunları yapın! Kefir, badem...

Rastgele kullanılan antibiyotik, ağrı kesici, doğal olmayan ve zararlı besinler bağırsaklara ne yapar? Bağırsak sağlığımızı ne kadar iyi korursak, kendi sağlığımızı da o kadar iyi korumuş oluruz. Özellikle sigara, alkol, stresten uzak durulmalı, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı, doğal veya doğala yakın gıdalar tercih edilmeli.