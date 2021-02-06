• 06 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
Besinleri pişirirken dikkat! Kansere neden olabilirsiniz
Türkiye’de ve dünyada en yaygın ölüm nedeni olarak kanser gösteriliyor. Sağlıklı beslenme ile kanser oluşumunun belirli ölçüde önlenebildiğini belirten Doç. Dr. Burak Mil, “Faydalı gıdalar tüketmiş olsak bile bunlara yanlış pişirme yöntemleri uygulayarak sağlığa çok faydalı işler yapmıyoruz” diyerek yanlış pişirme ve kanser arasındaki ilişki hakkında bilgi verdi.
• 06 Şubat 2021 - 11:01 • Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında ortalama 19 milyon 300 bin olan kanserli hasta sayısının 2040’ta 30 milyonu bulması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı verileri ise Türkiye’de her yıl ortalama 163 bin kişiye kanser tanısı konduğunu gösteriyor.
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