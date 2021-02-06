Besinleri pişirirken dikkat! Kansere neden olabilirsiniz

Dünya genelinde yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle gerçekleşmektedir. Gün geçtikçe artış gösteren kanser için ise tedavi yöntemlerinin yanı sıra beslenmenin de önemine vurgu yapılıyor.