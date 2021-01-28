DHA
• 28 Ocak 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
Beslenme uzmanından salep uyarısı: Hazır saleplerden uzak durun
Kışaylarının vazgeçilmez içeceği olan ve içerisinde yüksek miktarda potasyum, kalsiyum ve C vitamini bulunan salebin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Deniz Zünbülcan, içerisinde nişasta ya da kıvam arttırıcı katkı maddesi bulunan hazır saleplerden uzak durulması gerektiğini söyledi.
DHA
• 28 Ocak 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri olan salebin lezzetinin yanında insan sağlığına birçok yararı bulunuyor.
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