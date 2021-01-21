• 21 Ocak 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
Bir bakışta pirincin bozulup bozulmadığını anlamanın yolları
Pirinç, yemek pişirme söz konusu olduğunda ve çok yönlülüğü bakımından göze alındığında birçok mutfakta temel bir malzeme haline gelmiştir. Beyaz, kahverengi, basmati, yabani veya yasemin dahil olmak üzere birçok pirinç türü vardır. Ancak, hangi türü tercih ederseniz edin kuru veya pişmiş pirincin raf ömrünün ne kadar olduğunu ve nasıl saklandığını bilirseniz onu daha sağlıklı tüketebilirsiniz. Peki, kuru ve pişmiş pirincin raf ömrü ne kadardır? Kuru ve pişmiş pirincin süresinin dolup dolmadığı nasıl anlaşılır? Kuru ve pişmiş pirinci nasıl saklamalıyız? Süresi dolmuş veya bozulmuş pirinç yemenin zararları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevabını sizin için derledik...
• 21 Ocak 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
Kuru pirincin raf ömrü ne kadardır?
Kuru pirincin raf ömrü pirincin türüne göre değişir. Pek çok pirinç türü olmasına rağmen raf ömrü söz konusu olduğunda en önemli fark beyaz ve kahverengi pirinç arasındadır.
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