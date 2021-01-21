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• 21 Ocak 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:

Bir bakışta pirincin bozulup bozulmadığını anlamanın yolları

Pirinç, yemek pişirme söz konusu olduğunda ve çok yönlülüğü bakımından göze alındığında birçok mutfakta temel bir malzeme haline gelmiştir. Beyaz, kahverengi, basmati, yabani veya yasemin dahil olmak üzere birçok pirinç türü vardır. Ancak, hangi türü tercih ederseniz edin kuru veya pişmiş pirincin raf ömrünün ne kadar olduğunu ve nasıl saklandığını bilirseniz onu daha sağlıklı tüketebilirsiniz. Peki, kuru ve pişmiş pirincin raf ömrü ne kadardır? Kuru ve pişmiş pirincin süresinin dolup dolmadığı nasıl anlaşılır? Kuru ve pişmiş pirinci nasıl saklamalıyız? Süresi dolmuş veya bozulmuş pirinç yemenin zararları nelerdir? İşte tüm bu soruların cevabını sizin için derledik...

• 21 Ocak 2021 - 09:23 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZELKuru pirincin raf ömrü ne kadardır
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

Kuru pirincin raf ömrü ne kadardır?

Kuru pirincin raf ömrü pirincin türüne göre değişir. Pek çok pirinç türü olmasına rağmen raf ömrü söz konusu olduğunda en önemli fark beyaz ve kahverengi pirinç arasındadır.

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Kahverengi pirinç öğütülmediğinden daha yüksek bir yağ içeriğine sahiptir. Bu nedenle beyaz pirince göre daha çabuk ekşir ve bozulur.

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Yine de her iki tür pirinç de kuruduğunda rafa ömrü dayanıklı olarak kabul edilir, bu da oda sıcaklığında güvenle saklanabilecekleri anlamına gelir.

4Her iki pirincin raf ömrü şu şekildedir:

Her iki pirincin raf ömrü şu şekildedir:

Beyaz pirinç 2 yıla kadar, kahverengi pirinç ise üretim tarihinden itibaren 3-6 ay arası saklanabilir.

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Ancak unutmayın, dondurucuda saklanan her iki pirincin raf ömrü daha uzun olabilir.

6Kuru pirincin kullanım süresinin dolup dolmadığını nasıl anlarsınız

Kuru pirincin kullanım süresinin dolup dolmadığını nasıl anlarsınız?

Öncelikle son kullanma tarihini dikkate alarak pirincin dış ambalajında ​​herhangi bir bozulma belirtisi yoksa güvenle tüketebilirsiniz.

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Ancak kuru pirincin bozulup bozulmadığını birtakım işaretlere bakarak da anlayabilirsiniz. Peki bunlar nelerdir?

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Ambalajda küf oluşumuna yol açabilecek delikler, böcekler, nem veya su gibi bozulma işaretleri olup olmadığını kontrol edin.

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Özellikle esmer pirinç söz konusu olduğunda, renk değişimleri, ekşimiş bir koku veya yağlı bir doku görüyorsanız bu bozulduğu anlamına gelebilir.

10Kuru pirinci nasıl saklamalıyız

Kuru pirinci nasıl saklamalıyız?

Kuru pirincin raf ömrünü uzatmak istiyorsanız kileriniz veya mutfak dolabınız gibi kuru bir yerde sakladığınızdan emin olun.

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Açtıktan sonra hava geçirmez bir kapta da saklayabilirsiniz. Bu şekilde onu böceklerden ve nemden koruyabilirsiniz.

12Pişmiş pirincin raf ömrü ne kadardır

Pişmiş pirincin raf ömrü ne kadardır?

Kuru pirincin aksine pişmiş pirincin raf ömrü neredeyse tüm pirinç türleri için aynıdır.

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Pirinç pişirildikten sonra lezzetini, dokusunu ve kalitesini buzdolabında 3-4 gün koruyabilir.

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Ancak bazıları bunun bir hafta süreceğini iddia eder. Ek olarak pişmiş pirinci 8 aya kadar dondurup saklayabilirsiniz.

15Pişmiş pirincin bozulduğunu nasıl anlarız

Pişmiş pirincin bozulduğunu nasıl anlarız?

Pişmiş pirincinizin bozulup bozulmadığını anlamanın da birkaç yolu vardır.

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Önce koklayın. Neredeyse hiç kokusu olmayan taze pişmiş pirincin aksine bozulmuş pirincin hoş olmayan garip bir kokusu olur.

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İkincisi, dokusuna daha yakından bakın. Havadar ve kabarık olması gerekirken, süresi dolmuş pirinç daha yapışkan bir hale dönüşür.

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Son olarak pirinçte genellikle yeşil, mavi veya siyah noktalar olarak görünen küfler olup olmadığını kontrol edin.

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Bu bozulma belirtilerinden herhangi birini fark ederseniz pirinci sakın tüketmeyin.

20Süresi dolmuş veya bozulmuş pirinç yemenin zararları

Süresi dolmuş veya bozulmuş pirinç yemenin zararları

Süresi dolmuş pirinçteki küf kontaminasyonu, gıda zehirlenmesine yol açan, mantar veya küfün ürettiği mikotoksin alımına neden olur.

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Mikotoksin alımı; kusma, mide bulantısı, karın ağrısı, koma ve bağışıklık sisteminin aniden çökmesine neden olabilir.

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Ayrıca kuru pirinçte oluşan küf kontaminasyonu da besin kalitesini düşürebilir

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Ek olarak kullanım süresi geçmemiş ancak kötü şekilde pişirilip saklanmış pirinç, bacillus cereus kaynaklı gıda zehirlenmesine yol açabilir

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Bacillus cereus, tipik olarak pirinçte bulunan ve pişirmede hayatta kalabilen bir bakteridir

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Bu nedenle pirinci pişirdikten sonra 2 saat içinde soğutmaz veya dondurmazsanız içerisindeki bakteriler vücudunuzu hasta edecek toksinler üretmeye başlar.

26Unutulmaması gerekenler:

Unutulmaması gerekenler:

Özetle, kuru pirincin raf ömrü beyaz pirinçten esmer pirince kadar değişir. Ancak bir kez pişirildiğinde tüm pirinç türleri aynı raf ömrüne sahiptir.

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Kuru beyaz pirinç, oda sıcaklığında tutulursa 2 yıla kadar dayanabilirken, esmer pirinç yalnızca yaklaşık 6 ay dayanır. Dondurup saklamak raf ömürlerini uzatır.

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Pişmiş pirinç buzdolabında tutulmalı ve yaklaşık 4 gün saklanmalıdır. Kuru pirinç gibi raf ömrünü uzatmak için dondurucuda daha uzun süre saklayabilirsiniz.

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Son olarak hem kuru hem de pişmiş pirinçte koku, tat veya dokuda herhangi bir değişiklik, küf oluşumu veya böcek belirtileri fark ederseniz, derhal çöpe atın ve sakın tüketmeyin.

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