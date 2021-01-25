Bu aşıları mutlaka vurdurun! Hangi aşı ne zaman yapılmalı?

Beşli karma ile hastalıklara geçit yok! Her biri birbirinden tehlikeli olan difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci ve menenjit hastalıklarından korunmak için “beşli karma” şeklinde uygulanan aşı, 2, 4, 6 ve 18. aylarda yapılıyor, ardından 4 ve 9. yaşlarda da tekrar edilmesi gerekiyor.