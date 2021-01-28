Bu hatalar bağırsak unutkanlığına neden oluyor! Çalıştırmak için...

Bağırsaklarınızın çalışması için pratik yaptırın Bulmaca ve sudoku ya da benzeri uygulamalarla nasıl beyin pratiği yapıyorsanız bağırsaklarınızın gerçek görevini yerine getirebilmesi yani yediklerinizi sindirebilmesi için de pratik yaptırın, nasıl mı?