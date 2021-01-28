• 28 Ocak 2021 - 16:59 • Son Güncelleme:
Bu hatalar bağırsak unutkanlığına neden oluyor! Çalıştırmak için...
Bağırsak Alzheimerı yani bağırsak unutkanlığı, şişmanlığın en büyük nedenlerinden biridir ve dikkat edilmezse büyük sıkıntılara yol açar. Özellikle son zamanlarda tek tip besleniyorsanız siz de her an bu sorunla karşıya karşıya kalabilirsiniz. Alzheimer'da nasıl beyin etrafındaki olayları unutur hatırlamazsa bağırsaklar da yaptığımız hatalardan dolayı bir müddet sonra yemekleri hatırlamaz. Dr.Fevzi Özgönül, Bağırsak Alzheimerı'na yol açan sebepler ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
• 28 Ocak 2021 - 16:59 • Son Güncelleme:
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Alzheimer hastalığı, hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda ‘ikinci beynimiz’ olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır.
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