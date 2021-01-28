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• 28 Ocak 2021 - 16:59 • Son Güncelleme:

Bu hatalar bağırsak unutkanlığına neden oluyor! Çalıştırmak için...

Bağırsak Alzheimerı yani bağırsak unutkanlığı, şişmanlığın en büyük nedenlerinden biridir ve dikkat edilmezse büyük sıkıntılara yol açar. Özellikle son zamanlarda tek tip besleniyorsanız siz de her an bu sorunla karşıya karşıya kalabilirsiniz. Alzheimer'da nasıl beyin etrafındaki olayları unutur hatırlamazsa bağırsaklar da yaptığımız hatalardan dolayı bir müddet sonra yemekleri hatırlamaz. Dr.Fevzi Özgönül, Bağırsak Alzheimerı'na yol açan sebepler ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

• 28 Ocak 2021 - 16:59 • Son Güncelleme:
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Alzheimer hastalığı, hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda ‘ikinci beynimiz’ olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma vardır.

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Bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmanın Alzheimer gibi bazı hastalıkların ilerlemesine veya hastalık oluşumuna neden olabileceğine dair sonuçlar oldukça fazladır.

3Şişmalığın en büyük sebebi bu

Şişmalığın en büyük sebebi bu!

Bunun yanında şişmalığın en büyük sebeplerinin başında ise bağırsaklarınızın Alzheimer olması geliyor.

4Bağırsaklar yiyecekleri unutuyor

Bağırsaklar yiyecekleri unutuyor

Alzheimer'da nasıl beyin etrafındaki olayları unutur hatırlamazsa ikinci beynimiz olan bağırsaklarımızın Alzheimer olması da yemekleri hatırlamaması ve birçok yiyeceğin sindirimini gerçekleştirememesi anlamına geliyor.

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Sürekli tek tip beslenirseniz bağırsaklarınız yediklerinize fazlaca alışıyor ve aktif çalışması azalıyor. Hal böyle olunca da yediğiniz birçok yiyeceği sindiremiyorsunuz.

6Pratik olsun diye yapıyorsunuz ama dikkat

Pratik olsun diye yapıyorsunuz ama dikkat!

Uzun süre ekmek arası, tatlı ve hamur işi tipi öğünler veya pratik olsun diye sürekli tavuklu salata, ton balıklı salata gibi yemekler yiyorsanız aslında bağırsaklarınızı tembelleştiriyorsunuz.

7Bağırsaklarınızın çalışması için pratik yaptırın

Bağırsaklarınızın çalışması için pratik yaptırın

Bulmaca ve sudoku ya da benzeri uygulamalarla nasıl beyin pratiği yapıyorsanız bağırsaklarınızın gerçek görevini yerine getirebilmesi yani yediklerinizi sindirebilmesi için de pratik yaptırın, nasıl mı?

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Zeytinyağlılar, kuru baklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar, tencere yemekleri gibi sağlıklı seçeneklerden olan bütün yemeklerden yiyin, tek tip beslenmeyin. Unutkan bağırsaklardan kurtulmak için çeşit çeşit ve sağlıklı beslenin.

9Bağırsak unutkanlığa yol açan 6 sebep

Bağırsak unutkanlığa yol açan 6 sebep

Dr.Fevzi Özgönül, bağırsak unutkanlığına neden olan ve sindirimi bozan 6 nedeni ise şöyle sıraladı:

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1-Uzun süre tek tip beslenme sebebiyle bağırsaklarda alışkanlık yaratarak çalışmasını ve verimini azaltmak.

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2-Ekmek, hamur işi, tatlı gibi basit şeker ağırlıklı beslenmek.

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3-Geç kahvaltı yapmak ve buna bağlı erken akşam yemeği yiyerek günü tamamlamak.

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4-Ara öğün tüketmek.

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5-Özellikle gece tüketilen meyvelere bağlı fruktoz bombardımanı.

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6-Tüm bunlara bağlı olarak bağırsak florasının bozulması yani mikrobiyotanın patojen bakteriler tarafından işgali de bu süreci hızlandırıyor.

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