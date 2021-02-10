• 10 Şubat 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:
Bu maddeler saç kaybına neden oluyor! Saçları kökten dışa doğru öldüren 7 günlük alışkanlık
Günlük hayatta farkında olmadan yapılan birçok alışkanlık saç dökülmesine ve hatta saç kaybına neden olur. Örneğin; yanlış saç tokası kullanmak veya saçınızı bir havluya sarmak kadar basit görünen eylemler bile saçlarınıza zarar verebilir ve uzun vadede ciddi hasara neden olabilir. Peki, saç derisine zarar veren ve dökülmesine neden olan diğer alışkanlıklar neler? Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte saçları kökten dışa doğru öldüren 7 günlük alışkanlık...
• 10 Şubat 2021 - 09:24 • Son Güncelleme:
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