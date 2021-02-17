• 17 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
Çamaşır makinesini mahveden kullanıcı hataları
Çamaşır makinesi en gerekli ev aletlerinden bir tanesi. Makinenizde bir şeyler ters giderse, alt komşularınızı rahatsız edebilir; günlerce yıkanmamış çamaşırlar ile baş başa kalabilirsiniz! Bu neden ile çamaşır makinesini kullanırken dikkatli olmalı ve yaygın yapılan bu hatalardan uzak durmalısınız. İşte detaylar... PEMBENAR ÖZEL
• 17 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
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Çok fazla deterjan kullanıyoruz
Pek çok insan ne kadar çok deterjan kullanırlarsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak bu doğru değil.
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