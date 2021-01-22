Dikkat! Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir

Hobilerinize ve yakınlarınıza zaman ayırın. Ayrıca mümkünse açık havada ve düzenli olarak yapılan egzersiz de size iyi gelebilir. Uyku ve yemek düzenini yeniden sağlamaya çalışın. Ayrıca nefes ve gevşeme egzersizleri sizi rahatlatmaya yardımcı olacaktır. Bütün bunlara rağmen stresle mücadelede zorlanıyorsanız ve cinsel işlev bozukluğunuz devam ediyorsa bir uzmana başvurmaktan kaçınmayın.