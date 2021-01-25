• 25 Ocak 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
Diş fırçanız sağlığınız için bir tehdit mi?
Pek çok insan gibi sizde her sabah dişlerinizi fırçalıyor ve bütün gece ağzınızda çoğalan milyonlarca bakteriden uzaklaşmak istiyorsunuz. Bu bakteriler ağzımızdan ve diş yüzeylerinden uzaklaşıyorlar ama maalesef büyük bir kısmı şöyle bir suyla çalkalayıp yerine yerleştirdiğimiz diş fırçamızın üzerinde kalıyor. Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi.
• 25 Ocak 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
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İşte bu bakteri ve virüsleri diş fırçamızla bulaştırmamanın birkaç yolu...
Her kullanımdan önce ellerimizi mutlaka çok iyi yıkamalıyız. Diş fırçamızın ıslak kalması bakteri ve virüslerin tutunması ve çoğalması için zemin hazırlar fırçamız mutlaka kuru kalmalı. Bu yüzden birden fazla fırçamız olmalı.
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