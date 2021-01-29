• 29 Ocak 2021 - 16:40 • Son Güncelleme:
Doğumdan sonraki ilk 2-4 haftaya dikkat!
Doğum sonrası ortaya çıkan lohusalık depresyonu, kadının yaşam kalitesini düşürüyor. Doğumdan sonraki ilk 2-4 haftada belirtileri ortaya çıkan ve 12’inci aya kadar devam edebilen lohusalık depresyonuna zamanında müdahale edilmesinin önemine işaret eden uzmanlar, kişinin depresyon geçmişi, birden fazla çocuğa sahip olma, plansız gebelik, eşle olumsuz ilişki gibi risk faktörlerine dikkat çekiyor. Uzman Psikolog Dilara Aloğlu, “Postpartum depresyon” adı verilen lohusalık depresyonu hakkında bilgi verdi.
• 29 Ocak 2021 - 16:40 • Son Güncelleme:
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Kadın yaşamının en güzel dönemlerinden biri olarak adlandırılan gebelik ve doğum sonrası dönem aynı zamanda ruhsal bozuklukların gelişimi açısından dikkat edilmesi gereken de bir dönemdir.
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Doğumdan sonraki ilk 2-4 haftada ortaya çıkıyor
Postpartum depresyon, doğumdan sonraki ilk 2–4 haftada belirtileri ortaya çıkan ve 12’inci aya kadar devam edebilen, önemli psikiyatrik durumlardan biridir. Aslında sürecin fizyolojik alt yapısı, doğumla birlikte vücutta meydana gelen değişimler, hormonel iniş-çıkışlar ve rahmin eski haline dönme süreci, psikolojik alt yapısı ise günlük yaşantının değişmesi ve "bir bebeğim var, artık anneyim!" hissinin birçok kadında olumsuz duygulara neden olması durumudur. İlk bir hafta kadar normal kabul edilen bu tip duygular, uzun süreli olduğunda postpartum yani lohusa depresyonundan şüphelenilebilir.
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Doğum sonrası depresyonunda daha çok kişinin aile üyelerine karşı sevgisizliği ve bebeğine karşı zıt duyguları daha ön plandadır. Diğer bulgular, duygu durumun deprese olması, aktivitelere ilginin azlığı, iştah değişikliği, yorgunluk, uyku bozuklukları, çocuğun bakımında güçlükler, suçluluk hissi, kendine güven azlığı, konsantrasyon güçlüğü, psikomotor retardasyon ya da ajitasyon ve intihar düşünceleridir. Bu durum hafif ya da orta şiddette olduğunda sinsi bir seyir izleyip hastaneye yatışı gerektirecek derecede ağırlaşabilir.
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Postpartum depresyon için risk faktörleri:
Birden fazla çocuğa sahip olma,
Kişinin depresyon geçmişi,
Gebeliği/çocuğu istememe (plansız gebelik),
Ekonomik olarak düşük gelir, düşük eğitim seviyesi,
Evlilik durumu (eşle olumsuz ilişki),
Doğum şekli,
Emzirme (başlangıcının doğru kurulamaması, anne ve bebeğin emzirme adaptasyonuna yaşanan olası başarısızlık)
Zor geçen bir hamilelik, yorucu ve zor bir doğum deneyimi,
Doğumdan sonra yeterli desteği görememek,
İhtiyaçları karşılamada zorlanma,
Doğum sırasında anne ve/veya bebeğin yaşadığı olası bir sağlık sorununun, doğum sonrası dönemi de olumsuz etkileyebileceği gibi durumlar risk faktörleri olarak bilinmektedir.
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Doğum sonrası depresyon çocukları da etkiliyor
Hayatlarını kendilerinden çok dış faktörlerin yönettiğini düşünen anneler doğum sonrası depresyon açısından yüksek risk grubundadır. Bazı araştırmalar depresif olmayan annelere göre depresif olanların çocuklarına daha az şefkat ve ilgi gösterdiklerini göstermektedir.
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Doğum sonrası depresyona sahip annelerin çocuklarının daha sinirli, çekingen, daha az yüz mimiği kullanan, az konuşan, sık davranış problemi gösteren ve bilişsel açıdan zorlanmalar yaşayabilen çocuklar olduğu görülmüştür. Erken yaşlarda gelişen depresyonun ise büyüme/gelişme, okul başarısı, aile ve arkadaş ilişkileri gibi konular üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu yine araştırmalar tarafından ispatlanmıştır.
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Tedavi edilmeyen vakalarda intihar ya da bebeğe zarar verme durumları da görülebilir. Bazı anneler bebeğe verilen hayati zararlar nedeniyle dava konusu olabilmektedir. Ayrıca bozulmuş anne–bebek bağlanması, bebeğin kötüye kullanımı ve bebeğin ihmali olması durumları da yine olası sonuçlar arasındadır.
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