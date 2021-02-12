Doğurganlığı artırmak için bu besinleri tüketin! Hamile kalmak isteyenlere öneriler

Fetal beyin hasarını önlemek için: İyot İyot yetersizliği fetal beyin hasarına neden olabilir ve bu da hamileliğin erken dönemlerinde gerçekleşir. Bu nedenle hamilelik öncesi dönemde iyot durumunun değerlendirilmesi ve eksiklik varsa hekim kontrolüyle destek yapılması büyük önem taşır. Eksiklik yoksa ‘’iyotlu tuz’’ kullanımı ve süt, yumurta, çilek, patates gibi iyot içeren besinlerin tüketimi yeterli olabilir.