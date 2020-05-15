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15.05.2020 - 15:15 |

Estetik işlemler için pandemi sonrası yeni dönem

Pandemi sürecinde denetimli bir esneklik gündeme gelmeye başladı. Salgınla mücadele kapsamında, estetik güzellik uygulamaları, plastik cerrahi uygulamaları durdurulmuştu. Sonuçlardaki iyileşme; kliniklerin uzun randevu aralıklarıyla, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat ederek açılmasını gündeme getirdi. Kimi klinikler şimdiden kapılarını açtı ve cerrahi olmayan estetik işlemler uygulanmaya başlandı. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Özmen, estetik işlemler ve plastik cerrahi uygulamalarında yeni dönemi, hastalar, hasta yakınları, klinikler ve hekimlere düşen yeni sorumluluklar hakkında bilgi verdi.

Estetik işlemler için pandemi sonrası yeni dönem
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Nakit kullanmayın, İkramda bulunmayın
Prof. Özmen, bu dönemde hastane ortamında yapılacak işlemlerde mümkün olduğu kadar kağıt evrak kullanımından kaçınılarak, bu işlemlerin elektronik ortamdan yapılması gerektiğinin altını çizdi. Özmen, lokal cerrahi işlemler arasında oda temizliği ve hastaların birbirleri ile temasının en aza indirilmesi için 15 dakika süre bulunması gerektiğini ifade etti.

Özel muayenehanelerinde çalışan estetik ve plastik cerrahlar için de önerilerde bulunan Prof. Dr. Özmen, tüm ofis çalışanlarının salgın konusunda eğitilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özmen, insanlar arasında teması çoğaltacak çay kahve ikramlarının yapılmaması, muayenehane ortamında su sebili ve kahve makinesi gibi cihazların bulunmaması, gazete ve dergi gibi yayınların yer almaması önerisinde bulundu. Özmen, “Muayenehanelerde klima kullanılmamalı, pencere ve kapılar açılarak havalandırma sağlanmalıdır. Tedavi esnasında atılması gereken dikişler eriyebilen materyalden tercih edilmeli ve tekrar hastanın dikiş aldırmak için randevu alması azaltmalıdır. Hastalarla nakit para alışverişi yapılmamasına özen gösterilmesi, nakit para temasından kaçınılması gerekmektedir” dedi.




Estetik işlemler için pandemi sonrası yeni dönem


Refakatçi alınmamalı

Hasta ve hasta yakınlarının da salgın sonrası süreçte dikkat etmesi gerekenleri sıralayan Özmen, muayene ve işlemler sırasında hasta yakınlarının, hastane dışında beklemesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Hastaların muayene ve cerrahi işlemler öncesi Covid-19 yönünden sorgulanması gerektiğini belirten Özmen, teması azaltacak online platformların da kullanılabileceğini kaydetti. Özmen, “Yüz yüze hasta muayenesinin yerine geçmemekle beraber alternatif bir iletişim yöntemi olarak Teletıp (Skype, Zoom, fotoğraf ve video paylaşımı gibi) salgın döneminde kazandı. Teletıp kullanımı hem hekimlerin ekonomik kayıplarının azaltılması, hem de hastaların güvenliği ve sosyal mesafenin korunabilmesi açılarından önemli olanaklar sunuyor. Ameliyat sonrası kontroller de mümkünse kliniğe veya sağlık kuruluşuna gelmeden telekonferans ile uzaktan yapılmalıdır. Bu durumun getireceği artmış yasal sorumluluklara dikkat etmek gerekir” diye konuştu.

“Covid-19 hasta üniteleriyle diğer tedavi ünitelerinin yoğun bakım, asansör, personel giriş-çıkışı ayrıştırılmalı”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Saçak ise şu bilgileri paylaştı.

Estetik işlemler için pandemi sonrası yeni dönem


Acil olmayan ameliyatları Sağlık Bakanlığı erteledi, yapılmaya başlanma tarihi için yine bakanlığın genelgesi beklenmeli.

Covid-19 hastalarındaki azalmanın kararlı şekilde sürmesi halinde yakın zamanda Bakanlık bu sınırlamayı kaldırabilir, ancak ameliyat sayı ve niteliğinin artması kademeli ve yavaş olacaktır.

Elektif cerrahi yapılan kurumlarda Covid-19'lu hasta bakımı devam ediyor ise; hastalar ve onların tedavisinde yer alan personelin giriş çıkışı, yoğun bakım ve hasta asansörü gibi üniteler; Covid-19 tedavi ünitelerinden izole edilmelidir.

Klinik çalışanları klinik formaları ile çalışmalı, işe gelip gittikleri kıyafetlerle mesaide bulunmamalı, her yeni mesaiye yeni yıkanmış forma ve yeni koruyucu ekipman ile başlamalıdır.

Tedaviler esnasında mümkünse eriyebilen dikiş materyalleri veya dikiş alınmasını gerektirmeyen tekniklerin tercih edilmelidir.

Kontrollerde Teletıp (Skype, Zoom, fotoğraf ve video paylaşımı gibi) kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir. Bu konunun teknolojik ve yasal zeminini oluşturmamız gerekiyor.

Tüm işlemler öncesinde hastadan Covid19 için de onam alınmalıdır.

Gereken hazırlıkların yapılabilmesi için ameliyatlar arasında en az 1 saat aralık bırakılmalıdır.

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