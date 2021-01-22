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• 22 Ocak 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:

Eti pişirmeden önce yıkarsanız bakın ne oluyor! Uzmanı açıkladı

Birçok kişinin mutfakta yaptığı en yaygın hatalardan biri, eti pişirmeden önce yıkamak. Geçmişte rastlanılan et kesim şartlarının günümüzdeki teknolojilerle kıyaslanmayacak kadar ilkel şartlarda olmasına ve etin kesim esnasında toz, kıl ve tüy gibi maddelerle temas etmesine dayalı algı, eti yıkamanın temelini meydana getiriyor. Tüketicilerin eti yıkamak için farklı yöntemler kullandığını belirten Gastronomi Danışmanı Dr. İlkay Gök, yıkanan etin, bakteriyel zehirlenmelere ve hastalanmalara yol açabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu

• 22 Ocak 2021 - 13:56 • Son Güncelleme:
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Satın aldıkları etin yeterince temiz olmadığını düşünenler su, sirke ve limon suyunun yanı sıra deterjan ve sabun gibi tehlikeli kimyasallarla eti temizlemeyi tercih ediyor.

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Ancak yıkanan ette çapraz bulaşma gerçekleşerek etin yüzeyindeki bakteriler çevreye yayılıyor ve bulaşan yüzeyler temizlenmediği takdirde bu bakteriler insana geçerek zehirlenme ve hastalanmalara neden oluyor.

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Günümüzde kullanılan yüksek teknoloji, soğuk odalar ve uygulanan detaylı hijyen kuralları ile etin temiz, belirlenmiş özeliklerde ve soğuk zincir kırılmadan hazırlanarak tüketime hazır hale getirildiğini aktaran Gastronomi Danışmanı Dr. İlkay Gök, tüketicileri eti yıkamamaları konusunda uyardı.

4Araştırmalar korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Araştırmalar korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Yapılan son araştırmalar, eti temizlemek için yıkayan insanların, eti yıkadığı yüzeyin yakınında bulunan sebzelere çapraz bulaşma ile yüzde 26 oranında bakteri bulaştırdığını ve bu sebzeleri salatada çiğ tüketmenin ardından bakteriyel gıda zehirlenmesi yaşama riskinin artığını gösteriyor.

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İnsanların yüzde 32’si ise eti yıkamasa bile ete dokunduktan sonra elini çok iyi yıkamadığı için çapraz bulaşma ile sebzelere bakteri bulaştırıyor.

6Doğru pişirme tekniği riski yok ediyor

Doğru pişirme tekniği riski yok ediyor

Eti yıkamadan, doğru pişirme tekniğiyle hazırlamanın hastalanmaya neden olan bakterilere zarar vererek riski yok ettiğini belirten Gök, “Etteki çapraz bulaşma riskini azaltmak için etin yıkanmaması gerekir.

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Günümüz teknolojileri ile paketlenmiş olan etin özel koşullarda üretildiği ve tüketime hazır olarak müşterilere sunulduğu unutulmamalı" dedi.

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