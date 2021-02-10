• 10 Şubat 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
Evdeki hava kirliliği çocuklardaki astımı tetikliyor
Astımın genetik yatkınlık ile çevresel nedenlerin etkileşimi sonucu oluşan hava yollarında geri dönüşümlü daralmaya yol açan, bronşiyal aşırı duyarlılık ve havayollarında daralmayla karakterize bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, aileleri ev içi kirleticilere karşı uyardı. Ev içi kirleticilerin çocuklarda astımı tetiklediğini söyleyen Doç. Dr. Nacaroğlu, konu hakkında bilgi verdi.
• 10 Şubat 2021 - 10:07 • Son Güncelleme:
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Çocuklar evlerde ve diğer iç mekanlarda solunum yolu ile alınan çeşitli alerjenlere (ev tozu akarları, polenler, küfler, kedi ve köpek, hamam böceği vb.) ve kirletici maddelere uzun süreli veya tekrarlayıcı şekilde maruz kalabilir.
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İç ortam hava kirliliği; dış ortamdaki havadan gelen kirleticiler ile ev içindeki kaynaklara bağlı kirleticilerden oluşan kompleks bir karışımdır. Kirleticiler arasında ocak ve fırınlardaki yanma kaynaklı emisyonlar, gazlı ısıtıcılar, odun sobası, şömineler, kül, parfümler, oda spreyi, saç spreyi, klor bazlı temizlik ürünleri, boyalar, pişirme kokuları, küf kokuları, duş buharı, partikül madde, tütün ürünleri dumanı, ev ürünlerinden, mobilyalardan ve diğer kaynaklardan salınan uçucu ve organik, yarı-organik bileşikler bulunur.
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