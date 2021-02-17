Fizik tedavide pilatesin önemi ve vücuda yararları

Bel ve omurgamızı korumak için özellikle kontrollü hareket edip ve kilomuza da fazlasıyla önem vermeliyiz. Bunların yanı sıra vücudumuzu güçlendirmek, fizyolojik ve psikolojik olarak kendimizi yüksek tutmak için de egzersizin yerini her defasında söylüyorum fakat bu egzersizler arasında önemli bir yer tutan pilatese ayrı bir yer açmak istiyorum.