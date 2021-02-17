• 17 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
Fizik tedavide pilatesin önemi ve vücuda yararları
Bel ve omurga ağrıları toplumda sıkça görülen ve herkesin hayatında en az 1 kez de olsa yakındığı sorunların neredeyse başında geliyor. Bu sorunlar için başvurulan seçeneklerden biri de adını sıkça duyduğumuz pilates. Peki, pilates yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Pilates ile ilgili neleri yanlış ya da eksik biliyoruz? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır fizik tedavide pilatesin önemi açıkladı
• 17 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Bel ve omurgamızı korumak için özellikle kontrollü hareket edip ve kilomuza da fazlasıyla önem vermeliyiz. Bunların yanı sıra vücudumuzu güçlendirmek, fizyolojik ve psikolojik olarak kendimizi yüksek tutmak için de egzersizin yerini her defasında söylüyorum fakat bu egzersizler arasında önemli bir yer tutan pilatese ayrı bir yer açmak istiyorum.
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Pilates egzersizleri ne işe yarar?
Pilates egzersizleri ile kasları güçlendirmek, esnekliği sağlamak ve doğru bir beden postürü sağlanarak bel ve omurga sağlığını korumak mümkün.
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Fizik tedavi programlarının tamamlayıcısı olarak pilatesten yararlanılabilir fakat fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili bir tanı koymaya ya da bir tedavi yöntemi oluşturmaya sahip bir branş değildir.
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Klinik pilatesin faydaları nelerdir?
Özellikle 'Klinik Pilates' standart fizik tedavinin ardından tamamlayıcı olarak kullanılabiliyor. Fizyoterapistin uygun göreceği egzersiz programına göre diğer tedavileri takiben ya da diğer tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanabilir.
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