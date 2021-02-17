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• 17 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:

Fizik tedavide pilatesin önemi ve vücuda yararları

Bel ve omurga ağrıları toplumda sıkça görülen ve herkesin hayatında en az 1 kez de olsa yakındığı sorunların neredeyse başında geliyor. Bu sorunlar için başvurulan seçeneklerden biri de adını sıkça duyduğumuz pilates. Peki, pilates yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Pilates ile ilgili neleri yanlış ya da eksik biliyoruz? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır fizik tedavide pilatesin önemi açıkladı

• 17 Şubat 2021 - 12:29 • Son Güncelleme:
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Bel ve omurgamızı korumak için özellikle kontrollü hareket edip ve kilomuza da fazlasıyla önem vermeliyiz. Bunların yanı sıra vücudumuzu güçlendirmek, fizyolojik ve psikolojik olarak kendimizi yüksek tutmak için de egzersizin yerini her defasında söylüyorum fakat bu egzersizler arasında önemli bir yer tutan pilatese ayrı bir yer açmak istiyorum.

2Pilates egzersizleri ne işe yarar

Pilates egzersizleri ne işe yarar?

Pilates egzersizleri ile kasları güçlendirmek, esnekliği sağlamak ve doğru bir beden postürü sağlanarak bel ve omurga sağlığını korumak mümkün.

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Fizik tedavi programlarının tamamlayıcısı olarak pilatesten yararlanılabilir fakat fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili bir tanı koymaya ya da bir tedavi yöntemi oluşturmaya sahip bir branş değildir.

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Sadece destekleyici unsur olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon gören hastaların daha da güçlendirmelerine fayda sağlamak için önerilen bir egzersizdir.

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Evet pilates yapılabilecek en faydalı egzersizler içinde yer alıyor ama lütfen her konuda olduğu gibi sağlığımız için pilatesi de işin ehli olan uzmanlar eşliğinde yürütülen merkezlerde yapalım.

6Pilates eğitmeni tanı koyup tedavi edemez

'Pilates eğitmeni tanı koyup tedavi edemez'

Bir pilates eğitmeni kişinin hastalığı ya da yaşadığı rahatsızlıkla ilgili herhangi bir tanı koyup bir tedavi yöntemi belirleyemez çünkü bunun eğitimini almamıştır. Pilates eğitmeni hastaya ya da kişiye sadece pilates hareketleri yaptırabilir.

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Fizik, tedavi ve rehabiliyasyon uzmanları ise aldıkları uzun yıllar boyunca tıp eğitimi sayesinde bu işi bir bilimsel olarak yapıp tanı ve tedavilerini yapabilirler. Fizyoterapistler ise fizik tedavi uygulamalarını yapabilir.

8Klinik pilatesin faydaları nelerdir

Klinik pilatesin faydaları nelerdir?

Özellikle 'Klinik Pilates' standart fizik tedavinin ardından tamamlayıcı olarak kullanılabiliyor. Fizyoterapistin uygun göreceği egzersiz programına göre diğer tedavileri takiben ya da diğer tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanabilir.

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Klinik Pilates de stabilizasyon, kuvvetlendirme, germe egzersizleri yaptırarak kas spazmını çözüp ağrıyı azaltıcı ve fıtığın ilerlemesini durduran uygulamalar yapılabilir.

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Buna ilave olarak 'Klinik Pilates' ile kişinin omurga sağlığı düzeltilebilir ve kas-iskelet sistemi ile ilgili hastalıklardan da (kronik bel-boyun ağrısı, skolyoz, kireçlenme tedavisi, fibromiyalji, osteoporoz (kemik erimesi vb.) korunulabilir.

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