• 31 Ocak 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte
UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar'da, ailesiyle işlettiği restoranında müşterilerine yöresel lezzetler sunan Ayşe Safkurşun, geçmişi uzun yıllara dayanan kentin eşsiz damak tadı "çullama köfte"nin lezzetini geleceğe taşıyor.
• 31 Ocak 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
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Uzun yıllar eşiyle kentte çok sayıda kamu kurumu ve özel firmalara yemek hizmeti veren 48 yaşındaki Safkurşun, daha sonra Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde yöresel lezzetler sunan bir restoran açtı.
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Ardından da un, yumurta, karbonat, biraz su ve tuz ile 'çulunu' hazırlıyoruz. Daha sonra döktüğümüz köfteleri sıcak suda 5 dakika haşlıyoruz. Ardından da un, yumurta, karbonat, biraz su ve tuz ile 'çulunu' hazırlıyoruz. Daha sonra döktüğümüz köfteleri sıcak suda 5 dakika haşlıyoruz. Bu işlemin sonrasında belirli bir süre haşlanan köftelerimizin suyunun süzülmesini bekliyoruz. Sonrasında süzülen köfteler, hazırlanan çuluna batırarak bulamaç yapıyoruz. Daha sonrada kızgın yağda pişiriyoruz.
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