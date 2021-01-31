Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzeti: Çullama köfte

Ardından da un, yumurta, karbonat, biraz su ve tuz ile 'çulunu' hazırlıyoruz. Daha sonra döktüğümüz köfteleri sıcak suda 5 dakika haşlıyoruz. Ardından da un, yumurta, karbonat, biraz su ve tuz ile 'çulunu' hazırlıyoruz. Daha sonra döktüğümüz köfteleri sıcak suda 5 dakika haşlıyoruz. Bu işlemin sonrasında belirli bir süre haşlanan köftelerimizin suyunun süzülmesini bekliyoruz. Sonrasında süzülen köfteler, hazırlanan çuluna batırarak bulamaç yapıyoruz. Daha sonrada kızgın yağda pişiriyoruz.