• 18 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
Gece uykunuzun kaçmaması için bunu yapın!
Pandemi döneminde bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için gece uykusunu almanın önemini vurgulayan uzmanlar, iyi bir gece uykusu tavsiyesinde bulunuyor. Evden çalışmanın birçok alışkanlığı değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, gece uykusunun sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için gündüzleri en fazla bir saat uyunması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, akşam ağır yemekten kaçınılmalı, uykuya rahat dalmak için en az birkaç saat önce tüm işler bırakılmalı. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, pandemi sürecinde bağışılık için çok önem taşıyan gece uykusu konusunda önemli bilgiler paylaştı.
• 18 Şubat 2021 - 11:10 • Son Güncelleme:
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İdeal gece uykusu bölünmemeli
İdeal uyku süresinin kişiden kişiye farklılaşacağını söyleyen Prof. Dr. Barış Metin, normal insan uykusunun 6 ile 12 saat arası değişebileceğini kaydetti. İdeal uyku süresinden söz edilemeyeceğini ifade eden Prof. Dr. Barış Metin, “Ancak ideal uykuda kişinin sabah dinlenmiş uyanması ve gece uykusunun bölünmemesi gerekir” uyarısında bulundu.
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Gece uykuya dalma problemi varsa gündüz uykusu kesilmeli
Fizyolojik olarak öğlen 12 sularında uykumuzun geldiğini aktaran Prof. Dr. Barış Metin, bu anda bir saati geçmeyen bir kestirme yapmanın fizyolojik kabul edildiğini ifade etti. Birçok ülkede sieasta adında uyku izinleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Barış Metin ancak bir saati geçen ve öğleden sonraya yayılan uykuların gece uykusunu bozacağı için zararlı olduğunu vurguladı.
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Aşırı stresli bireylerde kaygı bozukluğunun da oldukça sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Barış Metin şöyle devam etti: “İş ve yaşam içerisinde aşırı stres yaşayan bireylerin uykuya dalmadan birkaç saat önce işle uğraşmayı kesmeleri, e-posta, sosyal medya gibi stresli olaylar hakkında bilgi veren uygulamalardan uzak durmaları önerilir.”
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Bağışıklık sisteminin sağlam olması için uyku gerekli
Bağışıklık sisteminin etkin çalışması için gece uykusunun çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Barış Metin, özellikle korona salgını döneminde bağışıklık sisteminin sağlam olması için iyi bir uykuyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.
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