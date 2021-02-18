Gece uykunuzun kaçmaması için bunu yapın!

Gece uykuya dalma problemi varsa gündüz uykusu kesilmeli Fizyolojik olarak öğlen 12 sularında uykumuzun geldiğini aktaran Prof. Dr. Barış Metin, bu anda bir saati geçmeyen bir kestirme yapmanın fizyolojik kabul edildiğini ifade etti. Birçok ülkede sieasta adında uyku izinleri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Barış Metin ancak bir saati geçen ve öğleden sonraya yayılan uykuların gece uykusunu bozacağı için zararlı olduğunu vurguladı.