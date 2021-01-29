Gizli tarif: Yaşlanma karşıtı pirinç sütlü cilt temizleyici

Yaşlandıkça cildimizdeki nem ve elastikiyeti kaybederiz. Bu, cildimizin yumuşak ve ışıltılı görünmesini istiyorsak, sert temizleyicilerimizi nazik süt bazlı temizleyicilerle değiştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Pirinç sütü bize bu noktada yardımcı olur.