• 29 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
Gizli tarif: Yaşlanma karşıtı pirinç sütlü cilt temizleyici
Japon kültüründe bir geyşanın güzellik rutini genellikle gizemli olarak sunulur. Japonların güzelliklerinin sırrı tamamen doğal içeriklerde yatmaktadır. Yeşil çay, pirinç, deniz tuzu, adzuki fasulyesi, kamelya yağı, deniz yosunu ve elma sirkesi gibi bileşenler uzun zamandır Japon kadınlarının güzellik rutinlerine dahil. Japon kadınlarının gizli formülünü sizin için araştırdık. İşte detaylar... PEMBENAR ÖZEL
• 29 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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Yaşlandıkça cildimizdeki nem ve elastikiyeti kaybederiz. Bu, cildimizin yumuşak ve ışıltılı görünmesini istiyorsak, sert temizleyicilerimizi nazik süt bazlı temizleyicilerle değiştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Pirinç sütü bize bu noktada yardımcı olur.
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