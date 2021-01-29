Geri Dön

Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCilt Bakımı Haberleri Gizli tarif: Yaşlanma karşıtı pirinç sütlü cilt temizleyici
• 29 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:

Gizli tarif: Yaşlanma karşıtı pirinç sütlü cilt temizleyici

Japon kültüründe bir geyşanın güzellik rutini genellikle gizemli olarak sunulur. Japonların güzelliklerinin sırrı tamamen doğal içeriklerde yatmaktadır. Yeşil çay, pirinç, deniz tuzu, adzuki fasulyesi, kamelya yağı, deniz yosunu ve elma sirkesi gibi bileşenler uzun zamandır Japon kadınlarının güzellik rutinlerine dahil. Japon kadınlarının gizli formülünü sizin için araştırdık. İşte detaylar... PEMBENAR ÖZEL

• 29 Ocak 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Yaşlandıkça cildimizdeki nem ve elastikiyeti kaybederiz. Bu, cildimizin yumuşak ve ışıltılı görünmesini istiyorsak, sert temizleyicilerimizi nazik süt bazlı temizleyicilerle değiştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Pirinç sütü bize bu noktada yardımcı olur.

2

Kahverengi pirinç ununun, hassas cildi tedavi etmeye yardımcı olan iltihap önleyici faydaları vardır. Pirinç sütü ise A vitamini ve kalsiyum sağlar.

3

Tahıllar sıvıda çözünmediğinden, pirinç cilde nazikçe peeling etkisi uygular. Nazik eksfoliye edici etkisi, gözenekleri temizlemeye ve akneye neden olan bakterileri uzak tutmaya yardımcı olur.

4

Cildi tahriş edecek veya kurutacak köpüren maddeler olmadığından, pirinç sütü temizleyicileri daha olgun ciltler (veya rutinlerinde daha ciddi hidrasyona ihtiyaç duyanlar) için mükemmeldir.

5

Son araştırmalar, pirinç tanelerinde bulunan ve yaşlanmayı engellediği gösterilen üç özel bileşiği ortaya çıkarmıştır.

6

Damıtılmış suyu pirinç unuyla karıştırmak, pirinci çok fazla yıkamanıza gerek kalmadan pirinç suyunun tüm iyiliğinden yararlanmanıza yardımcı olur.

7

Araştırmalar, pirinç suyunun antioksidan yeteneklere sahip olduğunu, cildi serbest radikallerden koruduğunu ve yaşlanma belirtilerini yavaşlattığını öne sürdü.

8

Hemen hemen her süpermarkette bulabileceğiniz malzemelerle yaşlanma geciktirici bir pirinç sütü temizleyici yapabilirsiniz!

9

1/4 su bardağı kahverengi pirinç unu ve 1-2 yemek kaşığı organik pirinç sütünü macun olana kadar karıştırın. Küçük bir avuç pirinci göz çevresinden kaçınarak cilde nazikçe masaj yaparak uygulayın. 1-2 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.

İLGİLİ PEMBENAR GALERİLERİ

Sıradaki Galeri

Sapları ve kökleri çöpe atmayın! İşte israfı önlemenin yolları

Saç boyalarındaki bu maddeye dikkat! Yüzde alerjik reaksiyon yaratıyor

Mutluluk hormonlarını doğal ve etkili yöntemlerle artırmanın 4 yolu

Yeteri kadar yemediğimiz tepeden tırnağa yenileyen 5 süper besin

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet