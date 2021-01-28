• 28 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
Görüntülü yapılan online toplantıda şık olmanın yolları
Koronavirüs nedeniyle neredeyse bütün iş toplantıları görüntülü olarak online yapılmaya başlandı. Peki, görüntülü toplantılarda ne giymeli, nasıl şık olunur, nelere dikkat edilmeli? Stil Danışmanı Atilla Mutlu, “Ne çok abartılı ne de çok salaş bir kıyafet tercih edilmeli. Aynı zamanda ışığınıza ve kamera açınıza da mutlaka dikkat etmelisiniz. Renkli giyinerek karşınızdakileri enerjinizle etkilemeniz de mümkün" diyerek önerilerini paylaştı
• 28 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
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Artık görüntülü online toplantıların hayatımızın bir parçası haline geldiğini belirten Atilla Mutlu, “Pandemide online toplantıların sayısı arttı. Bundan sonra da vazgeçilmezimiz olarak devam edecek.
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