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• 28 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:

Görüntülü yapılan online toplantıda şık olmanın yolları

Koronavirüs nedeniyle neredeyse bütün iş toplantıları görüntülü olarak online yapılmaya başlandı. Peki, görüntülü toplantılarda ne giymeli, nasıl şık olunur, nelere dikkat edilmeli? Stil Danışmanı Atilla Mutlu, “Ne çok abartılı ne de çok salaş bir kıyafet tercih edilmeli. Aynı zamanda ışığınıza ve kamera açınıza da mutlaka dikkat etmelisiniz. Renkli giyinerek karşınızdakileri enerjinizle etkilemeniz de mümkün" diyerek önerilerini paylaştı

• 28 Ocak 2021 - 14:11 • Son Güncelleme:
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Artık görüntülü online toplantıların hayatımızın bir parçası haline geldiğini belirten Atilla Mutlu, “Pandemide online toplantıların sayısı arttı. Bundan sonra da vazgeçilmezimiz olarak devam edecek.

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Bu süreçte 'Kamera karşısında nasıl şık olabilirim?' sorunu sıklıkla duyuyorum. Çünkü eskiden şıklık kıyafetten ayakkabıya kadar geniş bir anlama geliyorken online toplantılarda sadece üst bedenle alakalı bir olay haline geldi.

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Ancak sadece üst bedeninizin gözüktüğü küçük bir ekranda da şık olabilirsiniz” dedi.

4Abartıya kaçmayın

Abartıya kaçmayın

Görüntülü görüşmelerde ne çok abartılı ne de çok salaş bir kıyafet tercih edilmemesi gerektiğini söyleyen Mutlu, “Ortasını bulmak çok önemli.

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Evde olduğumuz için çok rahat kıyafetlerle kamera karşısında çıkmak doğru değil ama aynı zamanda abartı gözükecek şekilde bir kıyafet de tercih edilmemeli.

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Alt taraf gözükmeyeceği için o çok önemli değil. Üstünüze ise sade, rahat ama şık gözüken bir kıyafet tercih etmelisiniz. Yine abartıya kaçmadan takı takabilir ve makyaj da yapabilirsiniz.

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Ayrıca renkli kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyorum. Renkli giyinerek enerjinizle karşınızdakileri etkileyebilirsiniz" diye konuştu.

8Işığa dikkat

Işığa dikkat!

Kamera açısı ve ışığın da çok önemli olduğunu aktaran Atilla Mutlu, “Işığı önünüze almalısınız. Bu hem görüntü kalitesini artıracaktır hem de güzelliğinizi öne çıkaracaktır.

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Ayrıca kamera açısına çok dikkat etmelisiniz. Kameranın çok alttan çekmesi sizi olduğunuzdan kilolu gösterecektir” ifadelerini kullandı.

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