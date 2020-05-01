Günün iftar menüsü: 8. gün

Günün iftar menüsünde yazın sıcaklığını hissettirecek sütlü domates çorbası, ara sıcak olarak közlenmiş kırmızı biber, ana yemek olarak tencerede köfteli patates, tatlı olarak ise bülbül yuvası tariflerine yer verdik. İşte unutamayacağınız, açlığınızı yok edecek günün iftar menüsü...

Çorba: Sütlü domates çorbası





Malzemeler:

-1,5 yemek kaşığı tereyağ

-2 yemek kaşığı un

-1 yemek kaşığı salça

-4 5 adet domates rendesi

-1 çay bardağı süt

-Tuz

-Kaşar rendesi

Nasıl yapılır?

-Öncelikle yağı eritip unu kavurun ve kokusu çıkana kadar üstüne salçayı ekleyip karıştırın.

-Onun üstüne domates rendesini koyup karıştırmaya devam edin ve sonra suyunu, sütünü ekleyip kaynamaya bırakın.

-Tuzunu da ekleyin ve blenderdan geçirip, biraz daha kaynatıp servis yapın.

-Üzerini kaşar rendesi ile süsleyebilirsiniz.

Ara sıcak: Közlenmiş kırmızı biber





Malzemeler:

-4 adet kırmızı Biber

-1/2 türk kahvesi fincanı Zeytinyağı

-Yarım limonun suyu

-1 çay kaşığının ucuyla tuz

-2 diş sarımsak

-1 avuç maydanoz

Nasıl yapılır?

-Kırmızı biberleri közleyin. Kabuklarını soyun. Sap kısmını kesip tohumlarını güzelce temizleyin.

-Derin bir kase içine koyun.Bir kahve fincanında zeytinyağı, limon suyu, tuz ve sarımsak rendesini koyup karıştırın.

-Derin kasenin içindeki kırmızı biberlerle sosu buluşturun. Her yanına değmesine dikkat edin.

-Üstünü streçle kaplayıp 10 dakika buzdolabında bekletin.

-Çıkartıp servis tabağına kırmızı biberlerin şekilleri bozulmadan yerleştirin.

-Üstüne kasenin içindeki sosu dökün. En üste ince kıyılmış maydanozları ekleyin.

Ana yemek: Köfteli patates





Malzemeler:

-3 adet orta boy patates

-1/2 yemek kaşığı domates salçası

-1 su bardağı ılık su

-3 adet orta boy yeşil biber

-1 adet orta boy domates

Köfte içi için:

-350 gram köftelik kıyma

-1 adet küçük boy yumurta

-1 adet küçük boy soğan

-1 dilim ekmek içi

-1 tutam maydanoz

-Tuz

-Karabiber, kekik, kimyon

Nasıl yapılır?

-İlk olarak derin bir kap içine 350 gram kıyma koyun. Üzerine yumurta kırın.

-Soğan, ince kıyılmış maydanoz ve 1 dilim ekmek içini eliniz ile ufalayarak eleyin.

-Son olarak tuz, az miktarlarda karabiber, kimyon ve kekik ekleyin.

-5 dakika boyunca harcı yoğurun.

-Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın.

-Einizde oval şekli verin.

-Diğer tarafta 3 adet orta boy patatesin kabuklarını soyup, yıkayın.

-Yıkadığınız patatesleri çok ince olmayacak şekilde halkalar halinde kesin.

-Yeşil biberleri ortadan ikiye bölün. Domatesleri kabuğu ile beraber orta büyüklükte

doğrayın.

-Daha sonra geniş bir tencerenin tabanına halkalar halinde kestiğiniz patatesleri dizin.

-Patateslerin üzerine köfteleri ve boş olan kısımlara da yeşil biber ve domates dilimlerini

yerleştirin.

-Son olarak derin bir kap içine yarım yemek kaşığı domates salçası koyun.

-Üzerine 1 su bardağı ılık su, 2-

yemek kaşığı zeytinyağı ve az miktar tuz ekleyin.

-Salçayı iyice ezerek, açın.

-Hazırladığınız salçalı karışımı tencerede köfteli patates yemeğinin üzerine dökün.

-Tencerenin kapağını kapatıp, kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

-Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Tatlı: Bülbül yuvası





Hamuru için:

-1 adet yumurta

-1 paket tereyağı

-1,5 yemek kaşığı yoğurt

-1 yemek kaşığı elma sirkesi

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 paket kabartma tozu

-1 kase ceviz

-Yaklaşık 3,5 su bardağı un

Şerbeti için:

-4 su bardağı su

-3,5 su bardağı toz şeker

-3 diş limon tuzu

Nasıl yapılır?

Şerbeti için:

-Bir tencere içerisine 4 su bardağı su ve 4 su bardağı toz şeker koyun. Şeker eriyene kadar karıştırın.

-Eğer bu sırada karıştırmayı yapmazsanız şerbetiniz daha çabuk şekerlenir.

-Şerbetiniz kaynamaya başladıktan sonra altını kısın.

-3 diş limon tuzunu şerbeti ocaktan almadan 15 dk önce ekleyin.

-Eğer limon tuzunu, şerbeti ocaktan almadan hemen önce eklerseniz, şerbet şekerlenir.

-Şerbetiniz olduktan sonra ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

Hamuru için:

-Bir tava içerisine 250 gr tereyağı koyun. Ocak üzerine alıp, eritin.

-Ardından erittiğiniz margarini soğumaya bırakın.

-Daha sonra soğuyan margarini derin bir kaba dökün.

-Üzerine kalan malzemeleri de ekledikten sonra kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin.

-Hamuru 2 eşit parçaya bölün. Merdane ile yarım santimden biraz daha ince açın. Çay bardağınızla yuvarlaklar çıkarıp tepsinize dizin.

-Daha sonra ikinci hamuru da aynı şekilde açıp çay bardağınızla yuvarlaklar çıkartın.

-Yuvarlakların ortasını küçük yuvarlak bir kapakla kesip, çıkarın.

-1. hamurdan fırın tepsisine dizdiğiniz yuvarlakların üzerine yumurta akı sürün.

-2. hamurda elde ettiğiniz ortası kapakla kesilmiş yuvarlakları da fırın tepsisindeki yumurta sarısı sürdüğünüz yuvarlakların üzerine yapıştırın.

-Daha sonra her hamur parçasının kenarlarına ve ortasına yumurta akını sürün her bir yuvarlağa yarım ceviz yerleştirin.

-Cevizlerin üzerine yumurta akı sürün.

-Üzeri kızarıncaya kadar 160 derece ısıtılmıs fırında pişirin.

-Fırından çıkarın 5 dakika bekleyin ilk sıcaklığı geçsin soğuk şerbeti dökün.

Afiyet olsun.