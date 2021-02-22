Kalp hastalarına koronavirüs sürecinde 5 önemli uyarı

Ancak, “ Açık kalp ameliyatı oldum, eğer Covid-19 olursam hemen hayatımı kaybederim” düşüncesi doğru bir yaklaşım değildir. Kalp hastalarının, özellikle de açık kalp ameliyatı olanların sağlıklı insanlara göre koronavirüsün zararlı etkilerinden daha fazla etkileneceği kesindir. Ancak bu hastaların mevcut tedavileri titizlikle ve düzenli bir şekilde yapıldığında bir nevi koruma altında olduğu da unutulmamalıdır.