Kanser hastalarına koronavirüsten korunma önerileri

Tedavisi devam eden kanser hastalarına öneriler Günde en az 2.5 litre sıvı tüketin.Kefir bağışıklık sistemi için çok yararlıdır ve tedaviler esnasında güvenle kullanılabilir. Mümkünse evde hazırladığınız kefiri günde 2 bardak olarak içebilirsiniz. Propolis içeren solüsyonlardan günde bir kez tüketebilirsiniz. Gün içinde tüketeceğiniz suyun içine bir adet limon koyarak kullanın, limon hem içerdiği C vitamini nedeni ile virüslere karşı koruyucu olacaktır hem de daha fazla miktarda su içmenizi sağlayabilir.