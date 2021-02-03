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• 03 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:

Kanser hastalarına koronavirüsten korunma önerileri

Hangi kanser hastaları, koronavirüste daha ciddi risk altındadır? Kanser hastaları koronavirüsten korunmak için neler yapabilir? Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar konu hakkında bilgi verdi.

• 03 Şubat 2021 - 12:01 • Son Güncelleme:
1Hangi kanser hastaları daha ciddi risk altındadır
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Hangi kanser hastaları daha ciddi risk altındadır?

Hodgkin dışı lenfoma, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve multipl miyelom gibi kan maligniteleri olan hastalar, kemik iliği nakil hastaları, aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi uygulanmakta olan tüm kanser hastaları; koronavirüsten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gereken hastalardır. Hastalığın akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alınırsa, KOAH ve akciğer kanseri hastalıkları birlikte olan hastalarımız daha dikkatli olmalıdır.

2Tedavisi tamamlanmış kanser hastalarında da risk devam ediyor mu

Tedavisi tamamlanmış kanser hastalarında da risk devam ediyor mu?

Elbette; kanser tedavisi tamamlanmış ve sağlığına kavuşmuş hastaların riski, çok daha düşüktür. Ancak kemoterapi ve radyoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, bazen beklenenden uzun sürebilir. Bu nedenle; bu hastalarımızın tedavi sonrası 2 ay daha dikkatlerini en üst düzeyde tutmaları gereklidir.

3Koronavirüsten korunma yolları nelerdir

Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız kesinlikle tedavilerine ara vermemelidirler. Gerekli önlemlere uygun yaşayarak, tedavilerine düzenli devam etmelidirler. Özellikle tedavi altındaki kanser hastalarına, kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durmaları tavsiye ediliyor.

4En az yüzde 60 alkol içeren solüsyonlar kullanılmalıdır

En az yüzde 60 alkol içeren solüsyonlar kullanılmalıdır

Doğal olarak el teması kaçınılmaz olduğu için ellerin; yüz ve ağız, burun ile temas etmemesine dikkat etmek gereklidir. Elleri sık sık en az 20 saniye sabunla yıkamak veya yüzde 60 alkol içeren solüsyonlar ya da dezenfektanlar kullanmak korunma açısından çok önemlidir.

5Tedavisi devam eden kanser hastalarına öneriler

Tedavisi devam eden kanser hastalarına öneriler

Günde en az 2.5 litre sıvı tüketin.Kefir bağışıklık sistemi için çok yararlıdır ve tedaviler esnasında güvenle kullanılabilir. Mümkünse evde hazırladığınız kefiri günde 2 bardak olarak içebilirsiniz. Propolis içeren solüsyonlardan günde bir kez tüketebilirsiniz. Gün içinde tüketeceğiniz suyun içine bir adet limon koyarak kullanın, limon hem içerdiği C vitamini nedeni ile virüslere karşı koruyucu olacaktır hem de daha fazla miktarda su içmenizi sağlayabilir.

6

Öğünlerinizde mutlaka sebze ve yeşillik içeren salatalar olmalıdır. Meyve ve sebzeleri kullanmadan önce dikkatlice yıkayın. Kemoterapi esnasında kullanılmasını önermediğimiz; greyfurt ve nar suyu haricindeki meyve sularını taze olmak kaydı ile rahatlıkla tüketebilirsiniz.

7

Deniz suyu içeren burun damlalarını gün içinde sık sık kullanarak ve tuzlu ya da karbonatlı su ile gargara yaparak, virüsün boğaz ve burun mukozasına yapışmasını engelleyebilirsiniz. Böylece hastalık riski, en aza indirilebilir.

8

Dirseklerinizi de kapsayacak şekilde, gün içinde sık sık ellerinizi en az 20 saniye yıkayın. Sigarayı kesinlikle tüketmeyin ve sigara içilen ortamlarda bulunmayın. Zerdeçal ve zencefilin, ağız yoluyla emilimi yüksek olmasa da bağışıklık sistemi için yararlıdır. Salatalara ekleyerek ya da yoğurt ile birlikte tüketebilirsiniz.

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