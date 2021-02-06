• 06 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:
KOAH hastaları maske kullanırken nelere dikkat etmeli?
Pandemi süresi boyunca dikkat edilmesi gereken ‘Maske, mesafe ve el temizliği’ herkesin hayatının önemli bir parçası oldu. Ancak solumum yolu hastalıklarını yaşayan kişilerin özellikle maske konusunda dikkat etmesi gerekenler, kendilerini koruma altına alırken göstermeleri gereken hassasiyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Doç. Dr. Cüneyt Saltürk, KOAH hastalarının pandemi boyunca dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi.
• 06 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:
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KOAH, sigaraya veya organik tozlara bağlı olarak gelişen, ilerleyici müzmin bir bronşit tipidir. Daha çok tekrarlayan enfeksiyonlar, akciğerlerde enfeksiyona yatkınlık ve ataklarla seyreden bir hastalık olup kontrol edilmesi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, yakın takip ve tedavi ile mümkün olan bir hastalıktır.
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