KOAH hastaları maske kullanırken nelere dikkat etmeli?

KOAH, sigaraya veya organik tozlara bağlı olarak gelişen, ilerleyici müzmin bir bronşit tipidir. Daha çok tekrarlayan enfeksiyonlar, akciğerlerde enfeksiyona yatkınlık ve ataklarla seyreden bir hastalık olup kontrol edilmesi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, yakın takip ve tedavi ile mümkün olan bir hastalıktır.