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• 06 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:

KOAH hastaları maske kullanırken nelere dikkat etmeli?

Pandemi süresi boyunca dikkat edilmesi gereken ‘Maske, mesafe ve el temizliği’ herkesin hayatının önemli bir parçası oldu. Ancak solumum yolu hastalıklarını yaşayan kişilerin özellikle maske konusunda dikkat etmesi gerekenler, kendilerini koruma altına alırken göstermeleri gereken hassasiyetler mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Doç. Dr. Cüneyt Saltürk, KOAH hastalarının pandemi boyunca dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verdi.

• 06 Şubat 2021 - 10:26 • Son Güncelleme:
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KOAH, sigaraya veya organik tozlara bağlı olarak gelişen, ilerleyici müzmin bir bronşit tipidir. Daha çok tekrarlayan enfeksiyonlar, akciğerlerde enfeksiyona yatkınlık ve ataklarla seyreden bir hastalık olup kontrol edilmesi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, yakın takip ve tedavi ile mümkün olan bir hastalıktır.

2Koah hastaları maske kullanırken neye dikkat etmelidir

Koah hastaları maske kullanırken neye dikkat etmelidir?

KOAH hastaları maske kullanırken diğer insanlardan farklı bir dikkate ya da önemi yoktur. Ancak KOAH hastalarının maske kullanması enfeksiyon açısından diğer hastalara göre biraz daha önemlidir.

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Maskelerini değiştirme sıklığı kullanılan maskenin kalitesine göre değişmektedir. Her maske için farklı bir kullanım oranı vardır.

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''KOAH hastaları daha sık maske değiştirmeli'' diye bir bilgi yoktur. Onlar da kullandıkları maskeleri markalarının belirttiği zaman süresinde değiştirebilirler.

5Maske KOAH ataklarını tetikler mi

Maske KOAH ataklarını tetikler mi?

KOAH hastalığı asli olarak bir alerjik hastalık değildir. Bu neden ile astım hastalarında görülen alerjiye, maskeye ya da dezenfektan kullanımına bağlı KOAH atakları fazla görülmemektedir.

6Maskeliyken öksürme ve nefes darlığı hissettiklerinde ne yapmalılar

Maskeliyken öksürme ve nefes darlığı hissettiklerinde ne yapmalılar?

Özellikle KOAH alevlenmelerinin en sık sebebinin enfeksiyon olduğunu düşünürsek maskenin KOAH ataklarını azalttığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Maske kullanımı hastalıkta enfeksiyon oranını düşürdüğü için önemlidir.

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KOAH hastaları maske kullanırken nelere dikkat etmeli?

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