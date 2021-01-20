DHA
• 20 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
Koronavirüslü biri gıdaya dokunursa virüs bulaşabilir!
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Çin'de bir fabrikada dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edilmesinin, Covid-19'un gıdalarda bir süre kalabildiğinin göstergesi olduğunu ve bu gıdalardan insana da bulaşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Var, “Eğer dondurulmuşlarda bu çıktıysa büyük bir ihtimalle gıdalarda bir süreliğine kaldığı söz konusudur” dedi.
DHA
• 20 Ocak 2021 - 11:55 • Son Güncelleme:
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Çin'de daha önce dondurulmuş tavuklarda ve deniz ürünlerinin ambalajlarında görülün koronavirüs, geçen günlerde de Tianjin kentindeki bir fabrikada üretilen dondurmalardan alınan üç numunede tespit edildi.
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Daha önce koronavirüsün yeni gelişecek bir mutantla gıdadan da bulaşabilecek duruma gelebileceğine yönelik uyarılarda bulunan ÇÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, "Şimdi de bir dondurma fabrikasındaki üründe koronavirüsün hem de yeni mutantının bulunduğuyla ilgili bir haber geldi.
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'Gıdada bulundu, insana bulaşmaması söz konusu olamaz'
Dondurulmuş gıdalarda çıkan koronavirüsün gıdalarda bir süre kalabildiğinin göstergesi olduğunu belirten Işıl Var, "Covid-19'un gıdada bulunması durumunda; ki bu gösterildi, o zaman bunun insana bulaşmaması diye bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum
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